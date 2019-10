Szél Bernadett pert indít a budakeszi önkormányzat ellen a helyi politikusok vagyonnyilatkozataiért

A 2013-as Ne-zavarj-épp-lopok törvény alapján próbálja megakadályozni a budakeszi önkormányzat, hogy a választók megismerhessék a település polgármesterének, alpolgármestereinek és képviselőinek vagyonnyilatkozatát.

Legutoljára Szél Bernadett független országgyűlési képviselő kérte az önkormányzatot, hogy adják ki a közérdekből nyilvános dokumentumokat, de erre azt a választ kapta, hogy meg kell jelölnie milyen jogos cél miatt akarja látni a vagyonnyilatkozatokat.

Korábban a fullank.hu nevű helyi újság is kikérte a papírokat, ők is hasonló választ kaptak. A lap ezután a kormányhivatalhoz fordult, ahonnan azt a választ kapták, hogy az önkormányzatnak lehetővé kellene tennie, hogy az állampolgárok megismerhessék a politikusok vagyonnyilatkozatait.

Szél most a Pesti Központi Kerületi Bíróságon indít pert az önkormányzat és a vagyonnyilatkozatokat visszatartó jegyző ellen a közérdekű adatok nyilvánosságáért.

Az információszabadságról szóló törvényt, ami a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát is szabályozza, 2013-ban módosította a parlament fideszes többsége. A változtatás egyik fontos pontja az volt, hogy a személyes adatok, még ha közérdekből nyilvánosak is, csak célhoz kötötten ismerhetőek meg. Viszont a törvény indoklásában még a fideszes képviselők is utaltak rá, hogy nem a nyilvánosságot akarják akadályozni:

„a célhoz kötött adatkezelés nem lehet ugyanakkor korlátja a sajtószabadságnak. A Javaslat a nyilvánosságnak az eredeti jogalkotói szándékkal nyilvánvalóan ellentétes felhasználását, például személyes adatokat is tartalmazó adatbázisok nyilvánosságra hozatalát kívánja törvényi keretek közé szorítani”.



Szélék keresete szerint az, hogy nem jelöltek meg "célt" az adatok kikérésekor, még nem lehet akadálya a vagyonnyilatkozatok kiadásának.