Te vagy az új Steve Jobs? Bizonyítsd be egy szimulációban, és győzd meg a profikat élőben!

Az OTP Business idén is megrendezi a felsőoktatási hallgatóknak tartott ÜzletRace versenyt, ahol a vállalkozó szellemű fiatalok virtuális körülmények között tesztelhetik, hogy a versenypiacon is megállnák-e a helyüket. A jelentkezőknek tavaly elsőként a kis- és középvállalkozások jövőjével kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk, hogy aztán a döntőben másfél nap alatt kidolgozzanak egy üzleti prezentációt. Idén viszont egy kalandjátékba ágyazott online gazdasági szimulátorban zajlik a selejtező, amin háromfős csapatokkal lehet részt venni.

De milyen tapasztalatokat tud szerezni egy résztvevő a versenyen? Erről kérdeztük a 2018-as ÜzletRace nyertesét, Varnyu Ivánt.

Iván egy diákszervezeten keresztül ismerkedett meg az ÜzletRace versenykiírásával, ahol szakkollégiumi tag volt. Hogy megvan benne a vállalkozói szellem, és érdemes lenne a való életben is kipróbálnia magát, arra nem ez a verseny ébresztette rá: korábban is részt vett már hasonló, úgynevezett esettanulmányi versenyeken. A különbség csak annyi volt, hogy ezeken a versenyeken mindig korábbról ismert, válogatott csapattársakkal indult, míg az ÜzletRace-en véletlenszerűen összesorsolt társakkal kellett együtt dolgoznia.

„A tavalyi versenyre önállóan is lehetett nevezni, de a döntőben már az OTP sorsolta ki, hogy kiknek kell együttműködnie. A munkastílusunk hasonló volt, alapvetően ez volt a kooperáció alapja.”

A 2018-as Üzletrace is kétfordulós volt, de ott két prezentációt kellett elkészíteni és előadni az OTP Business által kiírt témákban. Az első forduló után behívott résztvevőknek háromfős csapatokba szerveződve kellett feldolgozniuk több érdekes esettanulmányt.

„A tavalyi verseny jellegében teljesen más volt. Az idei játékban online térben kell vállalkozni, míg tavaly egy előfeladatot kellett megoldani, ami a kis- és középvállalkozói szektor bankolásának a jövőjéről szólt: mi történt eddig, és hogyan képzeljük el a lehetséges jövőbeli irányokat? A döntőben már konkrét példát kaptunk, amire megoldást kellett találni – jellegét tekintve ez is hasonló feladat volt, új szolgáltatások bevezetésértől szólt.”– mondta Iván.

A tavalyi versenyen a csapattagokkal együttműködve egy új szolgáltatást kellett fejleszteni, amire összesen másfél napjuk volt – ennyi idő alatt kellett az alapötletet „felvinni diára”, azaz prezentáció formájában bemutatni a zsűrinek. Ez egyébként idén is változatlan lesz: a selejtező után a döntőbe jutottak teljesítményét egy szakértőkből álló zsűri bírálja el.

Az idei verseny selejtezője viszont jellegében más, mint a tavalyi: egy gazdasági alapokra épült online feleletválasztásos kalandjátékban kell menedzselnünk egy szoftverfejlesztő startupot. Ahogy azt korábbi cikkünkben is írtuk, a játék szereplői – két egyetemista programozó, Bori és Alex, illetve az építész Balázs – úgy döntenek, hogy megreformálják az építészeti tervezőszoftverek piacát, szóval beköltöznek az egyikük szüleinek garázsába, elkészítik a szoftver béta verzióját, fejlesztik a piacképes terméket, és várják az első befektetői ajánlatot. Minden döntéshez külön pontérték tartozik, ami a pénzügyi tudatosságunk, az üzleti érzékünk és a menedzsmentszemléletünk súlyozásával kerül a selejtező végső eredményébe.

Akik a legjobb eredményt érik el, bejutnak a november 8-án tartandó döntőbe; és személyesen is bizonyíthatják tehetségüket.

„Kifejezetten pozitív élmény volt. Más, hasonló versenyekhez képest profi volt a szervezés, nagyon jó volt a hangulat, és a díjazás is vonzó – jóval vonzóbb, mint a hazai versenyeken általában.”– mondta Iván a tavalyi döntőben szerzett tapasztalatokról. Ezekről úgy gondolja, hogy a jövőben, egy saját vállalkozás indításánál is tudja majd hasznosítani őket. Az például, hogy a saját ötleteiket érthető formában tudják prezentálni egy szakértőkből álló csoportnak, mindenképpen hasznos készség. De a való életből érkező visszacsatolás más okok miatt is fontos:

„Kaptunk visszajelzést a különböző költségszámításokra is; itt kiderült, hogy a valóságban jóval profibban kell ezzel számolni, mint ahogy mi sejtettük.”

Elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben esetleg saját vállalkozást indít? Ha igen, hozzátett-e ehhez valamit a versenyen elért siker?

„Nyilván nem ez volt a legerősebb inger, de ez egy pozitív visszacsatolás volt arról, hogy érdemes ezen a pályán próbálkoznom.”– mondta Iván. Még nem tudja, hogy a pontosan mivel szeretne majd foglalkozni, de már véget értek a diákévek, így idén nem versenyzik. „Tudod, a csúcson kell abbahagyni” – viccelődik, de megjegyzi, hogy már az öccse figyelmét is felhívta a játékra.

Iván viszont egyértelműen vonzónak tartja a vállalkozói karriert és a startup-világot. Reméli, hogy sikerrel is jár, de mivel nemrég egy befektetőprogram képzésén is elindult, úgy tűnik, hajlandó is tenni a cél érdekében.

(Az OTP ÜzletRace 2019 jelentkezési határideje 2019. október 15-e; másnap indul az október 29-ig tartó selejtező. A demót egyedül is kipróbálhatjuk, de a végleges játékban csak háromfős csapatok vehetnek részt. A hivatalos honlapon elérhető regisztrációval a jelentkezők vállalják, hogy személyesen részt vesznek majd a november 8-án megrendezésre kerülő döntőn. További részletek korábbi cikkünkben, illetve az ÜzletRace honlapján olvashatók.)