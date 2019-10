Üres papírt adott be, mégis ötöst kapott egy japán egyetemista

Haga Eimi egy látszólag üres papírt adott le dolgozatként a japán Mie Egyetemen végzett nindzsatörténeti kurzusán, mégis ötöst kapott.

Az elsőéves Hagától azt kérte tanára, hogy az igarjui Nindzsamúzeumban tett látogatásáról írjon. "Amikor a professzor azt mondta az órán, hogy jó jeggyel értékeli a kreativitást, elhatároztam, hogy az én esszém ki fog emelkedni a többi közül. Gondolkoztam egy ideig, így jutott eszembe az aburidasi" - nyilatkozta a BBC-nek.

Az aburidasi a nindzsák, a középkori Japán különleges erőinek titkos írása volt, amihez láthatatlan tintát használtak. Haga a tintát maga állította elő, egy éjszakán át áztatott szójababot, majd facsart belőle tintát, amit aztán két órán át hígított vízzel, hogy elérje a megfelelő hígítási arányt.

Majd megírta dolgozatát, amely a saját bevallása szerint se volt különösebben érdekes, mert azt remélte, hogy önmagában a kreatív ötletét értékelni fogja a tanára. Számítása bejött, Jamada Juri valóban nagyra értékelte az ötletet.

Haga azért biztosra ment, a látszólag üres lap aljára normál tintával ráírta, hogy "melegítse fel a lapot". Jamada így tett. "Az igazat megvallva kicsit kételkedtem benne, hogy olvasható lesz-e a szöveg, de amikor a gázrezsó fölött megmelegítettem a papírt, a szavak teljesen tisztán kirajzolódtak. Szép munka, gondoltam" - mondta, hozzátéve, hogy gondolkodás nélkül ötöst adott a dolgozatra, amit nem is olvasott, mert végül az egész papírt nem is melegítette fel. "Gondoltam, hogy a sajtó talán le akarja fotózni" - mondta. (Via BBC)