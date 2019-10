A Magyar Nemzet Borkai lemondását követeli

A kormánypárti Magyar Nemzet szerző nélküli cikkben követeli Borkai lemondását: „Borkai Zsolt leborított egy szekérderéknyi rajzszöget, és most arra kényszeríti saját családját és politikustársait, hogy bekötött szemmel, mezítláb sétálgassanak. Könnyen elkerülhető lett volna ez a helyzet. Már napokkal ezelőtt le kellett volna mondania.” Az írás végén hozzátették: „Egy ország ért egyet Tarlós Istvánnal.”

A győri polgármester botránya elbizonytalanította a Fidesz szavazótáborát, és így nagy hatása lehet a választási részvételben is – írja a Magyar Hang, aminek a kampánystábból azt mondták: „Az utolsó mérések azt mutatják, a Borkai-ügy magával ránthat több erős jelöltet, köztük Tarlóst is.”

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke meglátogatta a szegedi csapatot. Fotó: Fidesz Szeged/Facebook

A lap szerint emiatt egyre többen gondolják úgy, hogy be kell áldozni Győrt a többi győzelemért, és a Magyar Hang szerint Tarlós is csak a központi Fidesz-stáb beleegyezésével mondhatta azt, hogy Borkai alkalmatlanná vált. Jól jelzi a kapkodást az is, hogy Borkaiék meghirdettek egy sajtótájékoztatót, majd röviddel később lefújták. (Magyar Hang, Magyar Nemzet)