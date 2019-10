Meglepetés: vannak városok, ahol még tartanak normális választási vitákat

Bár Budapesten 2002 óta nem volt főpolgármester-jelölti vita, néhány vidéki városban komolyan veszik annyira a demokráciát, hogy tévévitákat vagy nyilvános fórumokat szervezzenek.

Az ellenzéki vezetésű Salgótarjánban és Ózdon, illetve a fideszes Komlón és Pakson is vitatkoztak egymással a jelöltek.

Többnyire tényleg fontos, helyi ügyekről volt szó: fiatalokról, idősekről, szegényekről, gazdaságról és közbiztonságról.

Az értelmes, nyilvánosság előtti viták több mint egy évtizede szinte teljesen eltűntek a magyar nagypolitikából. Miniszterelnök-jelöltek utoljára 2006-ban, főpolgármester-jelöltek pedig 2002-ben vettek részt tévévitán. Az ellenzék idén az előválasztáson próbálkozott a dolog felélesztésével, de az itt bemutatott programok közt azért nem voltak túl markáns különbségek. Hosszas huzavona után végül a Tarlós-Karácsony vita is elmaradt.

Ehhez képest vannak olyan vidéki települések, ahol a polgármester-jelöltek képesek voltak kiállni a választók elé, és szokatlanul színvonalas vitát folytatni egymással. Salgótarjánban például a fideszes Szabó Csaba hívta ki Fekete Zsolt MSZP-s polgármestert, akit az összes ellenzéki párt támogat.

A vitát, amit itt lehet megnézni teljes egészében, a városi tévében tartották, elég merev keretek közt: a moderátor nem tett fel kérdéseket, csak felvezette az előre meghatározott témákat, és figyelt az időkeretre. Egyszer épp a polgármesternek tett megjegyzést, hogy ne lépje túl a rendelkezésére álló perceket, ahogy a videórészlet végén is látszik:

De ennél érdekesebb, hogy végig olyan témákról volt szó, amelyek tényleg érintik a salgótarjániak mindennapjait, általában a polgármester sem kerülgette ezeket, és a fideszes jelölt is érdemi kritikákat hozott fel. Az első blokkban szó volt a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásáról, a szegregátumokról, a szociális városrehabilitációról, a bérlakásokról, a fiatalok elvándorlásáról, az orvoshiányról és az idősellátásról is.

Szabó itt Fekete szemére vetette, hogy az önkormányzat nem kezdett az egész várost érintő rehabilitációba, nem építették fel a Forgách-telepi anyaotthont, és ostorozta a közbiztonságot is. Szerinte Salgótarján belvárosát „elöntik a hajléktalanok”, és „a békés állampolgárok fényes nappal félnek a város főterén végigmenni”.

Vitatkoztak a gazdasági helyzetről és arról is, hogyan lehetne a városba csábítani a fiatalokat. Fekete itt az orvosoknak szánt ösztöndíjprogramról, Szabó pedig kedvezményes telekvásárlási lehetőségről beszélt. A fideszes jelölt azt is megígérte, hogy hétköznaponként ingyenessé teszi a házasságkötést, ami most csak csütörtökönként ingyenes.

Nahát, rendes kérdések és válaszok!

A fideszes vezetésű Komlón nyilvános vitafórumot tartottak, amit a helyi 7300.hu olvasóinak támogatásából hoztak össze Polics József polgármester és Ferenczy Tamás ellenzéki jelölt közt. A moderátor, Katus Eszter itt olyan kérdéseket is feltett, amiket nem egyeztettek előre.

Felmerült például, hogy mit szólnak a kormány kampányüzenetéhez, miszerint csak fideszes győzelem esetén biztosított a települések fejlődése. Polics azt mondta, erről a kormányt kellene megkérdezni, de „az ellenzékiség nem szolgálja a város érdekét, ne osszuk meg a várost”. A jelölteknek válaszolniuk kellett arra is,

mi lesz a várossal, ha csökkennek az uniós támogatások,

hogyan lehetne jobban függetleníteni a várost az állami támogatásoktól,

hogyan lehetne feltenni a várost a turisztikai térképre,

hogyan lehetne megállítani a gyerekszám csökkenését és a középosztály elvándorlását,

ragaszkodnak-e a tervezett börtönépítéshez.

Nem is olyan rossz az ózdi közbiztonság, bezzeg Szegeden vagy Budapesten!

Vitát tartottak az ózdi városi tévében is, ahol korábban egyesével is bemutatták az összes jelöltet. Itt a jobbikos polgármester, Janiczak Dávid a közös ellenzéki jelölt, aki fideszes kihívójával, Eke Istvánnal és két független indulóval, Vitális István volt kabinetvezetővel és Pap Ferenccel vitázott.

Itt is voltak előre kijelölt témák, mindenki szabadon gazdálkodhatott 15-15 perccel. Pap Ferenc a vita végén meg is mondta, hogy teljesen másra számított:

Ózdon a turizmus volt az egyik fő téma, hamar szóba került az állatsimogató és a gyári duda:

Szó volt a befektetők bevonzásáról és a munkaerőhiány enyhítéséről, ami Janiczak szerint a munkaügyi központ feladata lenne, de nem nagyon jutnak vele előre, ezért az önkormányzat is kénytelen tenni valamit.

A közbiztonsággal kapcsolatban megegyeztek, hogy a számok alapján sokkal jobb a helyzet, mint más városokban, csak az emberek biztonságérzete nem tükrözi ezt vissza. Vitális szerint

az emberek sem látnák ilyen rossznak az ózdi közbiztonságot, ha mondjuk Budapesten vagy Szegeden élnének. Ettől függetlenül Janiczak beígért egy okostelefonos alkalmazást, amivel egyből kapcsolatba lehet lépni a rendőrséggel és az önkormányzattal is:

Pakson az ellenzék jelöltje is szereti az atomot

Pakson a fideszes polgármester, Szabó Péter és ellenzéki kihívója, Heringes Anita vitatkoztak. Mindketten három-három témát jelölhettek meg, és szabadon gazdálkodhattak 15-15 perccel.

A fő téma persze az atomerőmű bővítése volt, Szabó azzal támadta az ellenfelét, hogy az őt támogató pártok egyike sem támogatja a projektet. Erre a volt MSZP-s parlamenti képviselő Heringes azzal vágott vissza, hogy ő senkinek sem akar megfelelni, és fontos neki a bővítés. Már csak azért is, mert „az erőmű szót, ha megfigyeljük, az egy mű, amit a paksi lakosok hoztak létre, és azt nekünk becsülnünk kell”.



Heringes bérlakásprogramot ígért, felháborodott az utak minőségén és a túlárazott közbeszerzéseken, Szabó szerint viszont mindkettő alaptalan, hiszen újítottak fel utakat, a beruházások pedig teljesen nyomonkövethetők.