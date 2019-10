Megalázták a mohácsi választók az MSZP-s Csorbai Ferencet, mert nem lépett vissza a fideszes polgármester halála miatt

Ilyen sem történt még. Csorbai Ferenc úgy lett Mohács polgármestere, hogy sokkal több volt az érvénytelen szavazat az urnákban (4076), mint amennyi őt támogatta (1867). Ráadásul ebben az esetben az érvénytelen szavazat egyértelműen ellene szólt.

Mohácson ugyanis a választások toronymagas esélyesének számító, a várost 20 éve irányító fideszes Szekó József elhunyt szeptember végén. Egyetlen kihívója volt, az MSZP-s Csorbai Ferenc. Új jelölésre már nem volt lehetőség. Az ellenzék nagy része azt kérte Csorbaitól, hogy a kialakult helyzetben lépjen vissza, de a szocialista jelölt ezt visszautasította. Előzetesen csak annyit mondott, hogy ha kevés szavazatot kap, akkor nem fogadja el a tisztséget, azt viszont nem árulta el, hogy mennyi a kevés.

Csorbai az összes mohácsi választópolgár szavazatainak 12 százalékát szerezte meg. Picit lehet, hogy ez több lesz.

Akik elmentek szavazni, azoknak a 31 százaléka szavazott csak Csorbaira. 68 százalék egyéb lehetősége nem lévén, érvénytelenül szavazott.

Nem arról van szó, hogy a mohácsiak nem tudják, hogyan kell megfelelően szavazni. Öt éve a leadott szavazatoknak mindössze 1,6 százaléka volt érvénytelen, ez nagyjából az átlag. Szekó 2014-ben 69,72 százalékkal nyert. Csorbai volt a második, 11,71 százalékával. Az esélyeit nem javította, hogy indult DK-s (10,58 százalék) és jobbikos (7,99 százalék) is.

Most egyedüli jelölt volt, és a szabály úgy szól, hogy ha akár egyetlen egy érvényes szavazatot is kap, polgármester lehet. Akkor is, ha kétszer annyian érvénytelen szavazatot adnak le.