Pont ugyanúgy büntettek egy másik polgármesterjelöltet is, aki nem volt hajlandó visszalépni vetélytársa halála miatt, mint a mohácsi szocialistát

Vattán is ugyanúgy tiltakoztak a szavazók amiatt, hogy a fideszes polgármesterjelölt halála miatt egyetlen jelölt maradt csak, és nyerhetett verseny nélkül vasárnapi választáson, mint Mohácson.

Mohácson Csorbai Ferenc volt kénytelen elszenvedni azt, hogy négyszer annyi érvénytelen szavazat volt az urnákban, mint amennyi őt támogatta. Az MSZP-s Csorbait a választás előtt az ellenzék többsége is arra kérte, hogy lépjen vissza a várost 20 éve irányító, a mostani választáson is induló, de szeptember végén elhunyt Szekó József halála miatt. Azt akarták, hogy legyen időközi választás, hogy azon több jelölt közül választhassanak a mohácsiak. Csorbai ebbe nem ment bele, a helyiek pedig jobb híján nagy többséggel érvénytelenül szavaztak (4067 érvénytelen 1867 támogatóval szemben). Ettől még érvényes a szavazás, mert4067 érvénytelennel szemben akár egyetlen érvényes szavazat is elég ilyen esetben a polgármesteri szék technikai megszerzéséhez. Más kérdés, hogy politikailag szinte semennyi legitimációt nem ad.

Vattán kisebb léptékben, de ugyanez történt. Szeptember 22-én hunyt el a települést 2010 óta vezető Korán István Attila. Így egyedül maradt a kihívója, Vas Béla. A 701 vattai szavazópolgár közül 303-an is elment szavazni. Vas tőlük mindössze 61 érvényes szavazatot kapott. Négyszer ennyien, 242-en viszont érvénytelenül szavaztak, ezzel tiltakozva.

Vagyis Vas az összes vattai szavazópolgár 8,7 százalékának támogatásával lehet polgármester, de a szavazások megjelentektől is csak 20 százalékos támogatást kapott.