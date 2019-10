Meg kell ismételni a szavazást egy borsodi faluban, mert váratlanul megtriplázódott a lakók száma

A Borsod megyei Nyéstán a helyi választási bizottság az urnazárás után úgy döntött, nem állapítja meg a választások eredményét, mivel gyanús lett, hogy a választás kitűzése után a 40 fős településen megháromszorozódott a névjegyzékben szereplők száma.

A választókorúak száma 29-ről 98-ra nőtt, végül 88-an szavaztak. Arra gyanakodnak, hogy többen is a faluban álló, romos házakba jelentkeztek be. A leköszönő polgármester, Bárdos Ferenc az RTL Híradójának arról számolt be, hogy ennyi ismeretlen embert még sosem látott a faluban.

Az ügyben a rendőrség is nyomoz, a választási bizottság pedig felülvizsgáltatja az okmányirodákban, hogy jogszerűek voltak-e a bejelentkezések. A választást pedig 30 napon belül meg kell ismételni Nyéstán.

Nem messze, Gagyapátitában hasonló ügy miatt tett feljelentést a polgármester. Dsupin János szerint péntek reggel még 28 fő regisztrált a településen, ami délutánra 48 főre ugrott meg. Szerinte két házba jelentkeztek be 20-an, akiket korábban soha nem láttak.

A voksturizmus miatt több településen is nyomoz a rendőrség az ukrán határ közelében. Ezeken a helyeken is jóval több ember szerepelt a választói névjegyzékben, mint ahányan valójában ott élnek.