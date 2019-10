Kapitányságról kapitányságokra utazik a feljelentés az ukrán határ menti gyanús névjegyzékek ügyében

Mint arról korábban beszámoltunk, több olyan település is van az ukrán határ közelében, ahol jóval több ember szerepel a választói névjegyzékben, mint ahányan valójában ott élnek.

Helyiek beszámolói szerint szervezetten jelentenek be ukrán-magyar kettős állampolgárokat a helyiek ingatlanjaiba. Ők a határ ukrán oldalán élnek, de szereznek magyarországi lakcímet is, legalábbis papíron. Előfordul, hogy egy tucat embert apró épületekbe, sufnikba, lakóépület nélküli telkekre jelentenek be. A vasárnapi önkormányzati választáson elvben ők is szavazhatnak majd. Korábbi tapasztalatok szerint szervezetten szállítják őket a szavazás napján Ukrajnából Magyarországra és vissza.

A Partizán videócsatorna gyanús névjegyzékről szóló filmjében 15-20 ezerre teszik a trükkös lakcímkártyával rendelkezők számát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Az MSZP szeptemberben a helyi választási bizottságokhoz fordult panasszal, de onnan lepattantak. A területi (megyei) választási bizottság azonban részben helyt adott a kifogásoknak, és elismerték, hogy legalább Tiszabecsen és Záhonyban tényleg vannak olyan címek, ahol kizárt, hogy annyi ember éljen, ahányan oda be vannak jelentve. A választási bizottság azonban jelezte, hogy tehetetlen az ügyben.

Ide is bejelentettek néhány választót. Fotó: Partizán

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke a bizottság határozata alapján feljelentést tett közokirat-hamisítás gyanúja miatt a megyei rendőr-főkapitányságon. Ezen a héten ott úgy döntöttek, hogy a tiszabecsi címeket érintő feljelentést a fehérgyarmati, a záhonyiakat érintőt pedig a záhonyi rendőrkapitányságra továbbítják, hogy ott indítsák el a nyomozásokat.

A névjegyzékek körüli feltételezhető csalások ügyében tehát megmozdult valami, de úgy tűnik, hogy a vasárnapi választást ez nem befolyásolhatja még.