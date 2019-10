Johnson elfogadhatja a vámhatárt az Ír-tengeren, csak legyen megállapodás

Szerdán újra nekifutnak az Európai Unió és Nagy-Britannia tárgyalódelegációi, hogy megállapodjanak a Brexit feltételeiről. Keddi hírek szerint Boris Johnson brit miniszterelnök akár abba is hajlandó lenne belemenni, hogy az Ír-tengeren emeljenek vámhatárt Nagy-Britannia (Anglia, Skócia, Wales) és az Ír-sziget (Írország és Észak-Írország) közé.

Ez a tervezet már tavaly, Theresa May miniszterelnöksége idején is napirenden volt, akkor azért nem ment át, mert más vámszabályozást léptetne életbe Észak-Írországban, mint Nagy-Britanniában. Ez csorbítaná az Egyesült Királyság integritását, ainek része Észak-Írország is (Nagy-Britanniának viszont nem). Ezzel ugyanakkor el lehetne kerülni, hogy határt kelljen húzni Írország és Észak-Írország közé, ami az egész Brexit egyik legkényesebb kérdése.

A Guardian szerint szerdán nyilvánosságra is hozhatják a megállapodás-tervezetet, de ha így is lesz, azt Johnsonnak még valahogy keresztül kell vernie a parlamenten, ami nem ígérkezik könnyűnek. Johnsont mindenesetre sürgeti az idő, hiszen optimális esetben csütörtökön már az EU-s miniszterelnökökből álló Európai Tanács elé kellene kerülnie a tervnek.

Nagy-Britanniának elvileg október 31-én kellene elhagynia az Európai Uniót, amihez Johnson ragaszkodik is, de a szeptemberben elfogadott törvény szerint erre nem kerülhet sor megállapodás nélkül.