A királynő aláírta a megállapodás nélküli brexitet tiltó törvényt

Hétfőn jóváhagyta a királynő, így törvényerőre emelkedett a törvényjavaslat, amely megtiltja, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót október 31-én. Ez azt jelenti, hogy ha parlament október 19-ig nem bólint rá egy kilépési megállapodásra (vagy egy megállapodás nélküli kilépésre, de ez nem túl reális), Boris Johnson miniszterelnöknek újabb halasztást kell kérnie, ezúttal 2020. január 31-ig. A halasztásra pedig az uniós miniszterelnököket tömörítő Európai Tanácsnak is igent kell mondania.

A javaslatot múlt szerdán fogadta el a brit alsóház, miután 21 konzervatív képviselő szembement a saját kormányával, majd gyorsított eljárásban tárgyalta a Lordok Háza is. Johnson válaszul előrehozott választásokat akart kiírni, ehhez viszont szüksége lett volna a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt támogatására is, amit sem múlt szerdán, sem most hétfőn nem kapott meg. Ez azt jelenti, hogy november végéig már nem is lehet választásokat tartani Nagy-Britanniában.

Az ellenzéki pártok ugyanis megegyeztek arról, hogy az október 17-18-i EU-csúcs előtt nem támogatják az előrehozott választást. Attól is tartanak, hogy ha Johnson ezt megnyerné, akkor visszavonatná a nehezen átvitt törvényt, és október 31-én, rendezetlen módon vinné ki az országot az EU-ból.

A hétfői vitanap végeztével a törvényhozási időszak is véget ért, miután Johnson kérésére a királynő október 14-ig felfüggesztette a brit parlamentet. Kritikusai szerint ezzel az volt a miniszterelnök célja, hogy megpróbálja megakadályozni a megállapodás nélküli kilépést tiltó törvény megszavazását. Johnson viszont azt mondja, az egésznek semmi köze a brexithez, egyszerűen új kormányprogramot akarnak hirdetni.

Johnson az elmúlt napokban többször is elmondta, hogy semmiképp sem fog halasztást kezdeményezni, inkább feküdne holtan az árokban.

A hétfő azért is fontos nap volt a brit alsóházban, mert lemondott John Bercow házelnök, aki 2009 óta töltötte be ezt a posztot. Bár Bercow korábban maga is tory volt, a konzervatív képviselők többsége nem tapsolta őt meg, ellentétben a munkáspártiakkal. (BBC, The Guardian)