Pikó szerint arra játszik a józsefvárosi Fidesz, hogy leálljanak a kerületi vagyongazdálkodási ügyek

Egyre zavarosabb a helyzet Józsefvárosban, ahol a vasárnapi választáson meglepetésre nagyot nyert az ellenzék: amellett, hogy Pikó András lett a polgármester, a testületben is többséget szereztek.

Csütörtökön viszont kiderült, hogy a Fidesz - más kerületekhez hasonlóan - a nyolcadikban is fellebbezett az eredmény ellen, ami napokkal kitolhatja az első testületi ülést. Pikó mindössze 269 szavazattal előzte meg az eddigi fideszes polgármestert, Sára Botondot, az egyéni körzetekben pedig ennél szűkebb különbségek is voltak, ahol az ellenzéki jelöltek izgulhatnak az újraszámlálás miatt.

Pikó pénteken arról posztolt a Facebookon, hogy „kölcsönös megegyezéssel távozott a városüzemeltetésért és vagyongazdálkodásért felelős holding szinte teljes aláírási joggal bíró vezetője” is.

„Megtehették, mert a JGK csúcsvezetője, egy fideszes politikai kinevezett ezt lehetővé tette. Mivel a polgármesterségem nem emelkedett jogerőre, még nem élhetek a munkáltatói jogaimmal - egyelőre külső szemlélője vagyok a folyamatnak.”

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központról van szó, ami az önkormányzati lakásgazdálkodásért, a helyi közutak, közterek és parkok kezeléséért, fejlesztéséért és üzemeltetéséért felel. Pikó szerint „aláíró vezetők nélkül félő, hogy nem lesznek időben elutalva a fizetések a dolgozóknak, leállnak a folyó ügyek (bérleti szerződések, stb.), nem fizetik időben be az adót és a járulékokat és kezelhetetlen hangulat alakul ki a vállalatnál, ahol elterjedt, hogy Pikó rugdossa ki az embereket”.

A megválasztott polgármester azt írja, „a kerület tele van feleslegesen gerjesztett félelemmel, szegény bérlők rettegnek, mert valakik azt súgták a fülükbe, hogy én számon tartom, ki fideszes és ki nem, és aki fideszes, az utcára kerül. Az önkormányzati intézményektől és a hivatalból hasonló rágalmazó pletykákat hallok”.

„Természetesen ezekből semmi nem igaz” - írja Pikó. „Aki betartja a szabályokat, az elvárható munkahelyi lojalitás szerint és jó színvonalon végzi a munkáját, az nem kell tartson semmitől. A politikai kinevezettektől és alkalmatlanoktól viszont megválunk - ez volt az ígéretem és be fogom tartani. Ez civilizált folyamat lehet, rajtam nem fog múlni”.

Arra, hogy hogyan húzhatta be az ellenzék a legnehezebbnek tűnő józsefvárosi körzeteket is, ebben a riportunkban próbáltunk választ találni. A Fidesz az 1. és a 9. kerületben is megtámadta a választás eredményét.