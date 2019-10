A világ legöregebb igazgyöngyét találták meg Abu Dhabiban

A világ ma ismert legöregebb igazgyöngyére bukkant egy régészcsoport, miközben az Egyesült Arab Emírségek partjaihoz közel eső Marawah szigeten ástak. A 8000 éves gyöngyre akkor bukkantak, mikor egy építmény maradványait tárták fel, ami a legrégebbi ismert építmény az Emírségek területén.

Az Emírségek kulturális örökségvédelmi hatósága szerint a felfedezés bebizonyítja, hogy a térségben már az újkőkorban is nagy becsben tartották az igazgyöngyöket, valószínűleg kereskedtek is velük. Ékszerként hordhatták a gyöngyöket, és a Mezopotámiával való kereskedelemben is jó csereáru lehetett.

A kormeghatározás szerint időszámításunk előtt 5600-5800 tájáról származó gyöngyöt a hónap végétől Abu Dhabiban állítják majd ki. (BBC)