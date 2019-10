A Google azt állítja, hivatalosan is elérték a kvantumfölényt

Épp egy hónapja jelent meg először a hír, hogy a Google egy 54 kvantumbites (vagyis qubites) processzor segítségével a jelenlegei legerősebb szuperszámítógépnél másfél milliárdszor gyorsabban végzett el egy számítást, ezzel elérte a kvantumfölényt.

Az esetről akkor beszámolt a Qubit is, kiemelve, hogy nem lehet még hivatalos eredményekről beszélni, mivel a Google egy tanulmányban számolt be az eredményekről, amit a NASA honlapján tettek elérhetővé, de azt hamar el is távolították, így csak a dokumentumot még időben elérő lapok beszámolói alapján vált nyilvánossá, a Google pedig hivatalosan akkor nem kommentálta az ügyet.

Fotó: Google

Szerdán viszont hivatalossá vált a dolog, miután a Google is bejelentette az eredményt, az eredményeket pedig a világ legismertebb tudomány lapja, a Nature publikálta.

A közlemény szerint a Sycamore kvantumprocesszora 200 másodperc alatt oldott meg egy olyan feladatot, amely a világ legerősebb szuperszámítógépeinek 10 ezer évig tartott volna.

Évtizedek óta zajlnak kutatások a kvantumszámítógépek megalkotására, a világ legnagyobb techcégei küzdenek azért, hogy elsőnek ők alkothassák meg az eszközt, melytől sokan várják azt, hogy alapvetően fogja megváltoztatni az informatikát, a titkosítási rendszereket és komoly lökést adhat az MI-forradalomnak is.

A BBC összefoglalója szerint a hagyományos számítógépeknél az információ egysége, a bit vagy 0 vagy 1 értéket fel, azonban a kvantumszámítógépeknél a kvantumbit, azaz a qubit egyidejűleg lehet 0 és 1. Ezért pedig elvben sokkal több számítást képes elvégezni egyszerre, de hogy ez pontosan milyen feladatokra lesz majd jó és milyen új utakat nyit meg, az nyilván csak akkor derül ki, ha élesben is bevetik a kvantumszámítógépeket. A jelek szerint a Google megtette ehhez az egyik legfontosabb lépést.

A BBC cikke kitér arra is, hogy a kvantumszámítógép fejlesztéséért szintén versenyben álló IBM kutatói egy blogposztban már ki is kezdték a Google eredményét: szerintük egy hagyományos számítógép nem tízezer év, hanem mindössze két és fél nap alatt végzett volna ezzel a feladvánnyal. És szerintük a Google kvantumfölény fogalma is félrevezető.