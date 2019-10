A Google tudósai állítólag elérték a kvantum-felsőbbrendűséget

A Google tudósai azt állítják, sikerült elérniük a kvantum-felsőbbrendűséget. Friss tanulmányuk szerint a kvantumtechnológián alapuló Sycamore processzorukkal sikerült három és fél perc alatt elvégezniük egy számítást, amely a legerősebb hagyományos szuperszámítógépeknek tízezer évébe tellett volna. Ez maga volna a kvantum-felsőbbrendűség, John Preskill, a Caltech elméleti fizikusa 2012-ben pont annak a jelenségnek a leírására alkotta meg, amikor a kvantumszámítógépek teljesítménye meghaladja majd a hagyományos számítógépekét.

A Google AI Quantum kutatócsoportjának szerdán a Nature-ben megjelent tanulmánya még ellenőrzésre vár, de attól függetlenül is legfeljebb kezdeti áttörésként értékelhető - kb. mint a Wright-fivérek 12 másodperces "repülése", ez is inkább csak azt bizonyítja, hogy az elképzelés életszerű.

Akadnak hitetlenkedők is. A kvantumszámítógép fejlesztésében a Google egyik legnagyobb riválisa az IBM, ennek kutatói szerint a Google kutatói jelentősen túlbecsülték a számítás bonyolultságát, szerintük azzal egy hagyományos szuperszámítógép is 2,5 napon belül végzett volna, és kevesebb hibát vétett volna, mint a Google kvantumgépe. (Via The Washington Post)