Közel 50 milliárdba kerül a Pénzügyminisztérium Várba költözése

A királyi pénzügyminisztérium épülete 2018 májusában, még a visszaépített tornyok nélkül. Fotó: botost/444.hu

A Népszava ír arról, hogy tovább drágulnak a Pénzügyminisztérium költözésének költségei. A Varga Mihály vezette tárca ugyanis hamarosan követi a Miniszterelnökséget, és a Budai Várba költözik.

A kormányfő és hivatala az év elején 30 milliárdos előkészületek és munkálatok után költözött a Karmelista-kolostorba. Ehhez képest a Pénzügyminisztérium áttelepítése még több közpénzt emészthet fel.

A költözés költségeit 2016-ban eredetileg 26 milliárdra becsülték, viszont már most 21,8 milliárdba kerültek a renoválási munkálatok, és a jövő évi költségvetésben további 26,2 milliárd forint van elkülönítve a célra. Azaz a teljes költözés 47,5 milliárdba kerül majd, közel kétszer annyiba, mint eredetileg tervezték.

A drágulásról elsőként írtunk korábban a 444-en is: 2018 telén derült ki, hogy 10 milliárddal szaladt meg a költsége a beruházásnak. Már akkor jeleztük, hogy papíron 2017 decemberében már be is kellett volna fejeződnie a beruházásnak, amiből még most is legalább egy év hátra van.

A pénzt a volt királyi pénzügyminisztérium épületének felújítására, egész pontosan az 1900-as évek eleji állapotainak visszaállítására fordították és fordítják. A kibővített és átalakított épület 800-1000 főnek szolgál majd munkahelyként, lesznek benne éttermek, könyvtár, irattár és több reprezentatív helyiség is.

A Népszava szerint az elmúlt napokban két közbeszerzési pályázat eredményét is kihirdették, így folytatódhat a renoválás. A bontási munkálatokra kiírt tendert a Paár Attila-féle West Bau Hungária Kft., és a vele közösen pályázó Garage Kft. nyerte, 2,8 milliárdért. Műemléki rekonstrukciós munkákra további 2,1 milliárdot fizet ki a minisztérium által megbízott projektcég. (Népszava)