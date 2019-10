Legalább fél napon át utaztak mínusz 25 fokban az essex-i halálkonténer áldozatai

Thurrock, Essex, Nagy-Britannia. Itt állt az a fagyasztó konténer, amiben 39 kínai állampolgár holttestét találták meg 2019. október 23-én Fotó: Tayfun Salci/Anadolu Agency

Szerdán 39 ember holttestét találták meg egy kamionkonténerben a kelet-angliai Essex megyében.

Csütörtökön az angliai sajtóban megjelent, hogy az áldozatok mind kínaiak voltak. A rendőrség gyilkosság gyanújával ki is hallgatta a teherautó 25 éves sofőrjét, Mo Robinsont, és két helyszínen razziára is sor került - a rendőrség „szervezett bűnözői csoportokat azonosított” az üggyel kapcsolatban. Azt is lehet tudni, hogy a kamionnak ugyan bolgár rendszáma van, 2017-es regisztrációja óta nem lépett be Bulgáriába, így az áldozatok sem szállhattak be ott.

Péntek hajnalban a Guardian írt meg újabb részleteket az üggyel kapcsolatban. A kamion Belgiumon keresztül közelítette meg Nagy-Britanniát, az utasok pedig már a kompra szállás előtt csapdába estek a kamionkonténerben. Ezt a belga hatóságok is megerősítették.

A belga rendőrség közölte azt is, hogy a 31 férfi és 8 nő (köztük egy gyerek) legalább 10 órán keresztül volt bezárva a mínusz 25 fokra hűtött konténerbe már azelőtt, hogy a kamion megérkezett volna a zeebrugge-i kikötőbe kedd délután. A hűtött konténer le volt pecsételve, amikor a belga hatóságok kívülről ellenőrizték a vízre szállás előtt. Bruges polgármestere a belga sajtóban elmondta, életszerűtlen, hogy a konténert felnyitották volna, mielőtt a komp továbbhaladt Nagy-Britannia felé.

A hatóságok az ír és a kínai hatóságokkal együttműködve nyomoznak, és hogy a gyanú szerint egy Észak-írországban aktív, embercsempészettel foglalkozó bűnszervezet lehet érintett az ügyben.

Robinson Dublinból érkezett Nagy-Britanniába, és ő szállította tovább a Zeebrugge-ből érkező konténert. Hogy ki szállította a belgiumi kikötőig a konténert, arról nem adtak ki információt a hatóságok. A kikötőben készült kamerafelvételeket még elemzik a hatóságok. (Guardian)