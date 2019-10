Kínaiak voltak az essexi teherautóban megtalált áldozatok

Szerdán 39 holttestet találtak a brit rendőrök egy essexi ipari parkban, egy teherautó áruszállító konténerében. Mostanra kiderült, hogy mindannyian kínaiak voltak, írja a BBC.

Az ipari park, ahol rábukkantak az áldozatokra Fotó: Tayfun Salci/Anadolu Agency

A rendőrség gyilkosság gyanújával hallgatja ki teherautó 25 éves sofőrjét, Mo Robinsont, és két helyszínen razziáztak is, hogy „szervezett bűnözői csoportokat azonosítsanak, akiknek szerepük lehetett” az emberek halálában. Korábban az is kiderült, hogy bár a kocsinak bolgár rendszáma van, 2017-es regisztrációja óta nem lépett be Bulgáriába, így az áldozatok sem ott szállhattak be.

Az ENSZ 2014 óta vezet statisztikát arról, hogy hány bevándorló, menekült és menedékkérő ember halt meg hasonló körülmények közt. A legnagyobb visszhangot kiváltó eset az volt, amikor 71 holttestre bukkantak Ausztriában egy kamionban, emiatt nyáron négy embert ítélt életfogytiglanra a Szegedi Ítélőtábla.

Nagy-Britanniában is volt már hasonló eset, 2000-ben 58 kínai ember holttestét találták meg Doverben.