Orbán Putyinnak is elmesélte, hogy éppen elvesztették Budapestet

A hvg.hu az orosz hírügynökség, a TASS nyomán ír arról, hogy Vlagyimir Putyin miután szokásos éves vizitjére érkezett Budapestre, Orbán Viktorral találkozva Budapest szépségét méltatta.

Putyin az orosz hírügynökség beszámolója szerint azt mondta, hogy minden alkalommal, amikor idelátogat, elragadja a város szépsége, amely gyönyörű, bármilyen időjárás is legyen éppen.

Orbán erre azzal reagált, hogy igen, Budapest valóban gyönyörű, de „épp most vesztettük el” - utalt a magyar miniszterelnök a Fideszre, illetve arra, hogy az ellenzéki jelölt, Karácsony Gergely lett a város új főpolgármestere. Orbán beszélt arról is, hogy Európában mindössze két főváros volt, ahol nem bal-, hanem jobboldali városvezetés volt: Madrid és Budapest, most pedig már csak Madrid maradt.