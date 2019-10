Orbán elárulta, mire jó a KDNP

Semjén Zsolt (KDNP) és Orbán Viktor (Fidesz) a 2018-as országgyűlési választások estéjén április 8-án. Fotó: Tuba Zoltán/Képszerkesztőség

Fontos nap volt a csütörtöki a magyar politika történetében: 75 éves lett a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP).

A kereszténydemokratáknak nem csak múltjuk fényes, hiszen immáron kilenc éve vannak kormányon zsinórban, és jelenleg is ők adják az ország miniszterelnökének helyettesét. De az elmúlt években is egy sor, befolyásos és sikereket szállító politikust küldtek a kabinetbe: Seszták Miklós, Simicskó István miniszteri rangig jutott, de Rétvári Bence vagy Soltész Miklós államtitkárok nevét is méltán jegyezte meg az ország.

A párt most egy grandiózus videóban emlékezett meg 75 évről, és ebből nem maradhatott ki a miniszterelnök sem. Orbán Viktor elmondta, miért is volt fontos iránytű az elmúlt két ciklus során a KDNP, és miért maradhat az a következő időszakban is.

A kormányfő szerint ez a szövetség „túl a barátságon” megold egy nagyon nehéz problémát, a modern politika egyik nehéz problémáját, amit úgy neveznek, „az igazság és a többség problémája”, mert a jó cselekedethez nem elég a többség, kell hozzá igazság is. Azaz valami olyasmire utalt, hogy lehet ugyan, hogy a KDNP alig létezik, viszont miatta van igaza a kormánynak:



„...a többség ugyanis igazság nélkül értelmetlenné válik, mert elveszíti morális alapjait és az igazi tágas, szellemi horizontot; (...) az igazság többség nélkül »béna« , nem tud hatni a politikában.”

Orbán Viktor persze nem lenne Orbán Viktor, ha nem próbálná okfejtését becsomagolni úgy, hogy azt minden kereszténydemokrata el tudja képzelni vizuálisan is:

„...a KDNP dolga, hogy képviselje azokat az eszméket és értékeket, amelyek horgonyként rögzítik a pártszövetségüket. A Fidesznek pedig az a dolga, hogy a horgonykötél okos méretezésével olyan kört fusson be, amelynek segítségével begyűjtheti a többséghez szükséges szavazatokat. Így meglesz a többség és a horgony miatt sohasem veszíthetik el a szilárd szellemi, erkölcsi alapjaikat.”

Hogy ennek a horgonyfunkciónak mekkora jelentősége van, azt Orbán szerint szépen demonstrálja, hogy Európa még egy olyan sikeres pártszövetséget nem látott, mint az övék. A miniszterelnök végezetül – üdvözletét zárván, a születésnapi gratulációt nem elmulasztva – megsúgta a bajtársaknak: lélekben, valahol, ő is kereszténydemokratának tartja magát.

És végül, az igazi kereszténydemokratáknak, íme 38 perc színtiszta kereszténydemokrata történelem: