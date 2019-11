Donald Trump többé nem New York-i lakos

Donald Trump idén nyáron ünnepelte 73. születésnapját, ősszel pedig úgy tett, mint sok New York-i kortársa. Otthagyta a várost, hogy Floridába költözzön. A New York Times értesülései szerint az Egyesült Államok elnöke, aki Queensben született, majd Manhattanben élte le élete javát, szeptember végén kijelentkezett New York-i lakcíméről, és állandó lakcímeként floridai golfbirtokát jelentette be. A hivatalos iratok szerint neje, Melania is követte őt Floridába, mindkettejük hivatalos otthona a Mar-a-Lagó-i golfklub lett - az a klub, ahol Trump meg akarta szervezni a G7-ek jövő évi csúcstalálkozóját is.

A Times cikkének megjelenése után Trump a Twitteren erősítette meg költözése hírét. "Nagyra becsülöm New Yorkot és a New York-iakat" - írta. Ez a viszony nem volt kölcsönös, a város öt kerülete közül csak a legnéptelenebb, hagyományosan republikánus Staten Islanden tudott nyerni a 2016-os elnökválasztáson, Manhattanben és Bronxban még a tíz százalékot se érte el szavazataránya.

Trump a tweetjében arra panaszkodott, hogy New York város, és New York állam politikai vezetői "nagyon rosszul" bántak vele. "Kevesekkel bántak rosszabbul" - írta, hozzátéve, hogy elköltözése "a legjobb minden érintett számára". Ritka alkalom, hogy egy demokrata politikus bármiben egyet értsen vele, de Andrew Cuomo, New York állam kormányzója ebben osztotta az elnök véleményét. "Jó utat. Nem mintha Trump bármennyi adót fizetett volna. Florida, már a tietek" - írta. (Via The New York Times)