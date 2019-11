Még az eddigi legbarátibb tanú aggályait is felkeltette Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetése

Tim Morrison, a Nemzetbiztonsági Tanács időközben már lemondott oroszügyi igazgatója szerint Trump nemtörvénytelenséget, csak hülyeséget követett el. Fotó: Stefani Reynolds/Picture-Alliance/AFP

Donald Trump újabb tanácsadója erősítette meg, hogy az elnök a riválisa elleni nyomozást szabta az Ukrajnának szánt hadisegély átutalásának feltételéül. Tim Morrison, a Nemzetbiztonsági Tanács legfőbb oroszügyi szakértője csütörtöki meghallgatásán megerősítette a korábbi tanúk elbeszélését arról, hogy Donald Trump "ragaszkodott hozzá", hogy Zelenszkij ukrán elnök álljon a nyilvánosság elé, és jelentse be a nyomozást Joe Biden volt alelnök, demokrata elnökjelölt-jelölt és fia, Hunter ellen. És bár Morrison is felidézte, hogy az elnök erről azt mondta, hogy nem quid pro quo, vagyis nem valamit kér valamiért, minden körülmény ennek ellenkezőjére utal.

Sondland és Trump telefonbeszélgetése William Taylor, az Egyesült Államok ukrajnai ügyvivője vallomásának is fontos részlete volt, de ő csak másodkézből, pont Tim Morrisontól értesült az abban elhangzottakról. Sondland maga októberi meghallgatásán kevésbé részletesen számolt be a telefonbeszélgetésről.

Morrison ezt leszámítva visszafogott volt. Ez, tekintve hogy politikai kinevezettként került a Nemzetbiztonsági Tanácsba, miután régóta szolgálta a republikánus törvényhozókat, nem olyan meglepő. De még így is értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy mi köze lehet az EU-nagykövetként szolgáló Sondlandnek az USA ukrán-politikájához.

A vádeljárás központi elemével, Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetésével kapcsolatban azt mondta, hogy ő maga nem tartotta azt törvénytelennek, de azért mégis kikérte John Eisenberg, a Nemzetbiztonsági tanács vezető jogtanácsosának véleményét, amit azzal indokolt, hogy tartott az anyag kiszivárgásától. Mint mondta, aggályai akörül forogtak, hogy ha a beszélgetés leirata kikerül, arra hogyan fog reagálni a polarizált washingtoni közeg.

És bár azt visszautasította, hogy Trump nyomásgyakorlásának politikai motivációja lett volna, összességében "elhibázott külpolitikaként" értékelte azt, mert elronthatta volna azt az egyedülálló lehetőséget, amit Zelenszkij megválasztása jelent Ukrajnának. (Via The New York Times)