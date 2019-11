Az olimpiai bizottság napirendre vette Borkai Zsolt életjáradékának ügyét

A Fideszből kilépő és a győri polgármesterségről is lemondó Borkai Zsolt 1988-ban lólengésben szerzett olimpiai aranyérmet, 2010 és 2017 között pedig a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is volt. A szex- és korrupciós botrány kipattanása után a Magyar Torna Szövetség visszahívta az Olimpiai Bizottságból, így annak már nem tagja, ugyanakkor továbbra is jogosult olimpiai életjáradékra, havonta 324 ezer forintot kap ezen a címen.

Borkai Zsolt Orbán Viktorral és Kósa Lajossal a 2019-es és 2021-es vizes világbajnokság rendezéséről szóló magyar pályázat prezentációja előtt Barcelonában. Fotó: MTI/Kovács Anikó

Az ezt szabályozó törvényen az Emberi Erőforrások Minisztériuma tudna változtatni, és egy szintén korábbi olimpiai bajnok jobbikos képviselő kezdeményezte is, hogy erkölcstelen életmód miatt is megvonhassák a járadékot egy sportolótól. Steinmetz Ádám most azt írta a hvg.hu-nak, hogy

„a sporttörvényt módosító javaslatát a MOB jogi osztálya véleményezte, azt a MOB elnöksége sajtónyilvános ülésén fogja tárgyalni” november 13-án.

Korábban a MOB azt nyilatkozta az Indexnek, hogy „2019. október 22-től Borkai Zsolt nem tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Személyével kapcsolatosan a továbbiakban fegyelmi vagy etikai eljárásnak nincs helye, az ügyét ezzel lezártnak tekintjük” - de ezek szerint még kell vele futniuk néhány kört.