Szempillantás alatt tette helyre a 25 éves új-zélandi képviselő a beszéde alatt trollkodó idős politikust

Az ausztrál bozóttűzhöz hasonlóan viharos sebességgel járta be az internetet egy 25 éves zöldpárti képviselő parlamenti beszéde a világsajtót: Chlöe Swarbrick reakciója a beszédét lefitymáló idős politikus beszólására nemcsak azért emlékezetes, mert hihetetlenül laza, hanem mert pontosan kifejezi azt a véleményszakadékot, ami az idősebb és a fiatalabb politikusgenerációk között alakult ki világszerte klíma ügyben.

„Ok, boomer!” - veti közbe beszéde alatt Swarbrick a fiatalságára megjegyzést tévő képviselőtársának. A képviselőnő az új-zélandi törvényhozásban a 2050-re teljes karbonsemlességet vállaló törvény vitájában vett részt, és egyébként a következőket mondta, amikor az életkorát firtató beszólás érkezett:

„Tisztelt házelnök, még hány vezető még hány évtizeden keresztül lesz képes arra, hogy - bár tudja, hogy mi következik, mi vár ránk - a szőnyeg alá söpörje ezt a politikailag kényes témát. Az én generációm és az utánam következőknek már nem lesz meg ez a luxusa. 2050-re én már 56 éves leszek. És igen, jelenleg ennek a parlamentnek az átlagéletkora 49 év... oké, boomer!”

Swarbrick kijelentésével az 1946 és 1964 között született Baby Boom generáció tagját illette: ez az a generáció, amely még a boldog huszadik század közepén született, és jelenleg a politikusok nagy részét adja, és előszeretettel kicsinyelik le a klímaváltozás hatásait, miközben az inkább érintett fiatalabb generációk szorongásával nem foglalkoznak.

Swarbrick ezután azzal folytatja, a klímaváltozás elleni küzdelem nem lehet politikai viták alapja, azt minden politikai erőnek támogatnia kell.

Az "Ok, boomer" kifejezés 2018 táján született, de igazán elterjedtté a TikTok-on vált 2019-ben. Jól kifejezi azt, hogy a fiatalok feladták a küzdelmet, már ami az idősebbekkel folytatott, hatástalannak tűnő klímavitát illeti: hiszen ha az érvek és a tudományos eredmények is haszontalanok az idősebbek meggyőzésére, akkor nem marad más, mint helyre rakni őket azzal: "Ok, boomer!". (CNN)