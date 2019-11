A Pesti Srácok a végrehajtás hírére villámgyorsan elutalta az 5 milliót Juhász Péternek

Az Együtt volt elnöke hétfőn jelentette be, hogy megindította a végrehajtást a Pesti Srácok kiadója ellen, mert a cég jogerős bírósági ítélet ellenére sem fizette meg neki az 5 milliós sérelemdíjat. Juhász ebben az egy perében 13 darab, 2016. szeptembere és 2017. májusa között publikált cikk miatt kapott anyagi elégtételt, miután a mélyen kormánypárti lap öt hónapon át szajkózta róla ugyanazt a hazugságot.

Juhász Péter Fotó: botost/444.hu

Bár a kiadó korábban azzal magyarázta az elmaradást, hogy „várt bevételeik még nem teljeskörűen érkeztek meg”,

de a végrehajtás hírére hétfő délutánra összeszedték az összeget, és elutalták Juhásznak, aki azért megjegyezte, hogy a végrehajtástól még nem állt el, ugyanis a bíróság arra is kötelezi a Pesti Srácokat, hogy tegyék ki „a szennylapjuk főoldalára”, és tartsák ott 12 napig a helyreigazításokról szóló felsorolást, „illetve illesszék be a mai napig elérhető hazug cikkeikhez is. 14-szer szerepelnek benne a »valótlanul híresztelte« és »valótlanul állította« kifejezések, tehát ennyiféle hazugságot terjesztettek rólam.”

A visszavonult politikus szerint az igazi elégtétel az lesz, ha az ilyen perek nem a pénzről szólnak, hanem az ember jó hírnevéről, vagyis hogy nem lehet büntetlenül folyamatosan hazudni valakiről. „Ha nem kerül ki hamarosan a teljes felsorolás a főoldalra, és nem hagyják ott 12 napig, a pénztől függetlenül megindítom a végrehajtást” -tette hozzá.