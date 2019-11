A szűzhártyaellenőrző T.I. rapper lánya lájkokkal üzente meg, hogy ő is szörnyűnek tartja az apja húzását

Deyjah Harris (18) és apja, T.I. (39) Fotó: Dimitrios Kambouris/AFP

Bár nem szólalt meg az apja rádiós interjúja miatt kirobbant botrányban, T. I. rapper lánya, Deyjah Harris néhány twitteres lájkkal és egy rejtélyes bejegyzéssel azért jelezte, hogy mit gondol az apja egészen bizarr gyakorlatáról.



T.I. azzal keltett pár napja széleskörű megütközést, hogy egy podcastban nagy lelkesedéssel ecsetelte azt a gyakorlatát, hogy tinédzser lányát, Deyjah-t annak minden születésnapja után elviszi nőgyógyászhoz, hogy leellenőriztesse, érintetlen-e a gyerek szűzhártyája. Azt is elmesélte, hogy ezt a gyakorlatot a lánya 18. születésnapja után is megtartotta, pedig Deyjah már egyetemre jár és legutóbb már az ő írásos beleegyezésére is szükség volt ahhoz, hogy az apja egyáltalán megtudhassa ezt az egészségügyi adatot róla. (Amit utána lazán kiteregetett a netes rádióadásban.) T.I. a morbid szokást azzal magyarázta egyébként, hogy szerinte sok gyerek hálás utólag a szüleinek azért, hogy azok megakadályozták, hogy fiatalon kárt tegyenek magukban.

Deyjah Harris nyíltan ugyan nem nyilvánult meg az ügyben, de azóta sorozatban lájkolt olyan twiteket, amik finomabban vagy súlyosan beszóltak az apjának. Olyant például, hogy

„Remélem, igazán jól vagy. Az, hogy elmondja a világnak az egészségügyi dolgaidat és kiteregeti, hogy nőként hogyan döntesz egy személyes és különleges pillanatról, nem lehet helyes dolog.”

De röppent a lájk olyan bejegyzésekre is, amikben “gusztustalannak” vagy “birtoklónak” nevezték az apja szokását.

A legnyíltabb véleménynyilvánításnak az tűnik, hogy Harris kirakott egy posztot

“Szeretlek titeket!”

szöveggel, épp akkor, amikor áradtak a szolidáris, az apját ekéző posztok és kommentek a követőitől.