T.I. rapper büszkén mesélte el, hogy a lányát minden szülinapján elviszi nőgyógyászhoz, szűzhártyaellenőrzésre

Deyjah és T.I. Fotó: Dimitrios Kambouris/AFP

Nazanin Mandi és Nadia Moham, a “Ladies Like Us” című podcast műsorvezetői először viccre vették, amikor híres vendégük, T.I. arra az ártatlan kérdésre, hogy tartott-e szexuális felvilágosító szöveget a gyerekeinek, azt mesélte el, hogy a 18 éves lányát, Deyjah-t minden évben, a születésnapján elviszi nőgyógyászhoz, hogy az ellenőrizze, ép-e a szűzhártyája.



Ha ez nem lett volna elég, a valóságsóhősként is ismert rapper részletesen elmesélte, hogy megy ez náluk pontosan. Eszerint a rutin az, hogy a ma már egyetemista lány születésnapja utáni napon, amikor az a bulit piheni ki és az ajándékait nézegeti, ő kitesz egy üzenetet az ajtajára, hogy “Nőgyógyász holnap 9:30”. T.I. ezek után be is kíséri az orvoshoz. Aki, mint elmesélte, idén már aláírt papírt kért arról a lányától, hogy megoszthatja vele az egészségügyi adatait, hiszen Deyjah elmúlt 18 éves. A rapper büszkén idézte fel, hogy az orvos ugyan hosszan magyarázott arról, hogy a szűzhártya számtalan szexen kívüli okból is sérülhet, úgyis mint lovaglás, biciklizés, sportolás, de ő megmondta neki, hogy a lánya nem lovagol, nem bringázik és nem sportol, úgyhogy mondja az eredményt. Ami idén is az lett, hogy a hártya ép.

T.I. mindezt azzal fejelte meg, hogy a legtöbb gyerek szerinte utólag hálás azért a szüleinek, hogy azok nem engedték meg nekik, hogy annyi kárt tegyenek magukban, mint amennyit tehettek volna.