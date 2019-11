Evo Morales egy mexikói kormánygépen hagyta el Bolíviát

„Fáj, hogy politikai okokból kell elhagynom a hazámat, de hamarosan megerősödve, energikusabban térek vissza” - írta a Twitteren Evo Morales, Bolívia volt elnöke, akinek Mexikó ajánlott politikai menedéket vasárnapi lemondása után. Marcelo Ebrard mexikói külügyminszter meg is osztott Moralesről egy képet, amint egy mexikói kormánygépen utazik.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Morales lemondása előtt nem sokkal még a választások megismétlését jelentette be, miután az Amerikai Államok Szervezete súlyos szabálytalanságokról, egyértelmű manipulációról számolt be, és az eredmény megsemmisítésére szólította fel La Pazt. Pár órával később bejelentette lemondását a kormány több minisztere és a képviselőház, majd a szenátus elnöke, és végül Morales is.

Eközben a bolíviai rendőrfőnök bejelentette, hogy őrizetbe vették Eugenia Choquét, a választási törvényszék vezetőjét, akit az októberi elnökválasztáson történt szabálytalanságok miatt akarnak felelősségre vonni.

Mexikón kívül több közép- és dél-amerikai baloldali kormány kiállt Morales mellett, puccsot emlegetve.

Evo Morales 2006 óta vezette Bolíviát. Már harmadik újraválasztási kísérlete is vitatott volt, mert az alkotmány értelmében erre nem lett volna lehetősége. Ő volt Bolívia első őslakos államfője