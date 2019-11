Berlinbe telepíti európai gigagyárát a Tesla

Az Egyesült Államok és Kína után Európában nyitja meg legújabb gyárát a Tesla. Elon Musk, a cég vezetője közleményében 4-es számú gigagyárnak, tweetjében pedig Giga Berlinnek nevezte az új üzemet, ahol tervei szerint autók mellett külön akkumulátorokat és hajtásláncokat is gyártanak majd. A Teslának eddig az Egyesült Államokban Nevadában és Buffalóban, illetve a kínai Sanghajban voltak "gigagyárai".

A tervek szerint az európai gyár egyben tervezőközpont is lesz - a cég amúgy már 2016-ban felvásárolt egy német tervezőcéget, hogy az segítse a Model 3 típus fejlesztését. A berlini gyárban az alsókategóriás Model Y típust gyártanák, és talán majd azt az elektromos teherautót is, amit elvben a jövő héten tervez bemutatni a cég. (Via Endgadget)