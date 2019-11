Elnöknek nyilvánította magát egy bolíviai szenátorasszony

Bolívia ideiglenes elnökévé nyilvánította magát Jeanine Áñez szenátor. Döntése legitimitását megkérdőjelezi, hogy mindezt a törvényhozás felsőházának egy olyan ülésén jelentette be, mely a hétvégén elmenekült elnök, Evo Morales pártjának távollétében határozatképtelen volt, így törvényesen nem választhatott átmeneti vezetőt Morales helyére.

Jeanine Áñez integet a La Paz-i Quemado Palota erkélyéről, miután elnökké nyilvánította magát. Fotó: AIZAR RALDES/AFP

Áñez az ország alkotmányára hivatkozva jelentette be, hogy mostantól a választásokig, melyek kiírását azonnal meg is ígérte, a szenátus ideiglenes vezetőjeként ő az elnök. Áñez házelnök-helyettes volt, a sorozatos lemondások miatt vált ideiglenes házelnökké. Házelnökként amúgy valóban ő következne az utódlási sorrendben.

Evo Morales vasárnap mondott le az elnökségről a távozását követelő tömegtüntetések hatására, illetve azért, mert már hadserege is szembefordult vele. Morales 2006 óta vezette Bolíviát. Uralma alatt sokat tett a leszakadó rétegek, köztük az őshonos népesség felzárkóztatásáért, de sok bírálatot is kapott autokrata tendenciái miatt. Ez utóbbihoz tartozott, hogy októberben annak ellenére is elindult az elnökválasztáson, hogy az alkotmány alapján arra három elnöki ciklus kitöltése után már nem lett volna lehetősége.

Morales szoros győzelmet aratott a választáson, amelyet az Amerikai Államok Szövetsége nevű regionális szervezet megfigyelői nem minősítettek tisztának. A megfigyelők szerint "nyilvánvaló manipulációk" történtek, ezért a választás megismétlését követelték. Morales ígéretet is tett az új választásra, azt azonban visszautasította, hogy azon már ne induljon. Ezután állt át a hadsereg is a távozását követelők oldalára. Morales lemondásakor végül azzal indokolta a döntését, hogy nem akarta, hogy miatta "zaklassák és üldözzék" baloldali elvtársait az országban. Azóta Mexikóba távozott.

Morales távozása nem csillapította a kedélyeket, azóta is folyamatosak az összecsapások az elkergetett elnök hívei és a fegyveres erők között. A helyzet kiélezettségét jelzi, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma távozásra szólította az országban szolgáló amerikai diplomaták családtagjait.(Via BBC, MTI)