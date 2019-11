Hadd legyen már az embernek véleménye! - fakadt ki a Vasas elnöke a MOB elnökségi ülésén

Parázs vita keveredett Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi ülésén abból, hogy ki szerettek volna adni egy állásfoglalást: támogatják kézilabda-Eb és az atlétika-vb megrendezését. Több, sporttal és/vagy a Fidesszel foglalkozó testület adott már ki ilyen közleményt, köztük a Szöllősi György vezette Magyar Sportújságírók Szövetsége, a Schmitt Pált is tagjai között tudó nemzet sportolói, vagy a Magyar Atlétikai Szövetség, most a Magyar Olimpiai Bizottságon lett volna a sor.

A MOB elnökségi ülései nem a vitákról szoktak szólni, a tagok általában egyhangúlag fogadják el az előterjesztések többségét. A sportrendezvények megrendezésének támogatásáról szóló napirendi pontnál azonban többen is akadékoskodni kezdtek. Markovits László, a Vasas SC elnöke azonban most több dolgot is kifogásolt, például azt, hogy a MOB meg se vizsgálja a megrendezendő események költségvetését.

„Baromira tetszik, és baromira értékelem, hogy ilyen miniszterelnöke van az országnak. De azért hadd legyen már az embernek véleménye azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne a pénzt hatékonyabban elkölteni. Igenis vannak tolvajok bizonyos szakszövetségeknél, akiknek már réges rég elvágtam volna a fejét. Nem lehet így viselkedni, mert a végén nekünk lesz rossz. A végén lehet, hogy lesz egy pont, amikor azt fogják mondani, hogy nincs tovább!”

A MOB több tagja is fennakadt Markovits szavain, azt mondták, jelezze, ha visszaélésről tud. Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke pedig azt mondta, ha feltételeket szabnának a támogatásukhoz, az igazából azt jelentené, hogy nem is támogatják a rendezést.

Az elnökség egyébként ezután megint egyhangúlag szavazta meg a nyilatkozatot, Markovits is támogatta. (hvg.hu)