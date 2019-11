Megszorításokra kényszerül a Budapesti Fesztiválzenekar

Közleményt adott ki a Budapesti Fesztiválzenekar, melyben arról írnak, hogy nemrég értesültek róla, hogy a megszűnt taót kompenzálni hivatott többlettámogatásból 200 millió forintból részesül, amely az együttes esetében az utóbbi évek taotámogatás-átlagának kevesebb mint 50 százaléka.

A kulturális taót azután számolta fel a magyar kormány, hogy megjelentek hírek arról, hogy komoly visszaélések voltak a rendszerben, és kamu külföldi előadások révén voltak, akik több száz millió forintot tettek zsebre a TAO-rendszer kijátszásával. Ekkor, ahelyett, hogy a csalókkal szemben léptek volna fel érdemben, inkább az egész rendszert megszüntették, nagyon nehéz helyzetbe hozva számos érdemi társulatot, színházat és zenekart is.

Az érintettek egyike lett a BFZ, is kik közleményükben azt írják, a kompenzációban bízva, az előző évek átlagát alapul véve készítette el következő évadterveit, most csak úgy tudja stabil működését biztosítani, hogy azokból számos projektet elhagy. A zenekar a lemondott programok kiválasztásánál azt vette figyelembe, melyek azok az események, amelyek még ilyen késői időpontban is lemondhatók.

Mint írják, emiatt a jövő évtől szünetelnek az operaprodukciók, elmarad egy négyéves együttműködés a genfi operaházzal, és egy a Balti államokba tervezett turné is. A hazai közösségi programok közül szintén szünetelnek a zenekar partneriskoláit szolgáló Hangszerkóstolók, a Lásd, amit hallasz! filmverseny, a BFZ bekopog! program, a templomi koncertek, az idősotthonokba szervezett kamarakoncertek és a kisgyermekeknek létrehozott Zenevár koncertek is.

A Fesztiválzenekar ügyvezető igazgatója, Martin Hoffmann a tervezés stabil anyagi hátterének hiánya miatt lemondott, utódját keresi a zenekar kuratóriuma. A BFZ stábját is szűkíti, számos munkatársától kényszerül megválni.

A közleményben kitérnek arra a jól ismert tényre is, a Budapesti Fesztiválzenekart az egész világon Magyarország büszkeségének, legsikeresebb kulturális együttesének tekintik, amely egyedülálló módon szolgálja hazánk kultúráját és jó hírét. A Fesztiválzenekar bízik abban, hogy az előző évek támogatásának helyreállítása a jövőben lehetővé teszi a 2020 januárjától szünetelő sorozatok folytatását, különös tekintettel a rendkívül népszerű ingyenes közösségi és ifjúsági programokra.