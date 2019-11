Megvádolhatják Epstein két börtönőrét

Vád alá helyezhetik az Egyesült Államokban azt a két börtönőrt, akik szolgálatban voltak, mikor a gyereklányokból szexhálózatot építő, emberkereskedelemmel és pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein öngyilkos lett manhattani cellájában. Az amerikai hatóságok szerint a börtönőröket felelősség terhelheti Epstein haláláért, ugyanis nem ellenőrizték megfelelően a rab celláját.

A New York Times szerint a két börtönőrt meghallgatásra idézték be egy New York-i bíróságra.

Ez lehet az első vádemelés a vizsgálatban, amit Epstein halála ügyében indítottak. A férfi egyébként a rendelkezésre álló adatok szerint felakasztotta magát a börtöncellájában. Az eset komoly felzúdulást váltott ki az Egyesült Államokban, sokan ugyanis azt várták, hogy Epstein a vallomásában az amerikai elit több tagját is megnevezheti, mint olyan embereket, akik kapcsolatba kerültek az általa működtetett szexhálózattal. (New York Times)