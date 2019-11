Az Amnesty szerint száznál is több halottja lehet Iránban a rendőri erőszaknak

Száznál is több halottja lehet az Amnesty International szerint az Iránban ötödik napja tartó tiltakozások elleni erőszakos karhatalmi fellépésnek. A hatóságok ezidáig mindössze 12 halálesetet ismertek el, köztük két rendőr és öt forradalmi gárdista halálát.

A nemzetközi jogvédő szervezet szerint 21 városban robbantak ki zavargások, melyek során ismereteik szerint legalább 106 tüntető vesztette életét.

A zavargások méretére jellemző, hogy még az állami média összesítései szerint is több száz sérültje volt az összecsapásoknak, és a hatóságok ezreket vettek őrizetbe.

Iránban pénteken kezdődtek tiltakozások azután, hogy minden előzetes tájékoztatás nélkül háromszorosára emelték a benzin árát. Irán egyre inkább érzi az amerikai szankciók hatását, az ország elnöke szerint az elmúlt negyven év legsúlyosabb gazdasági válsága sújtja az országot. A tiltakozások annak ellenére folytatódtak ezen a héten is, hogy a kormány vasárnap szinte teljes egészében blokkolta az országban az internetelérést, hogy a tüntetők ne tudjanak online szervezkedni. A tüntetőknek ennek ellenére még egy-két videót is sikerült feltölteniük, ezeken az látható, hogy a hatóságok éles lőszerrel próbálják szétverni a tüntetéseket.

Kedden ezért már az egyetemeket és középiskolákat is bezárták több városban, és törölték a nemzeti focibajnokság meccseit is.

Közben a legfőbb vallási vezető, Ali Khamenei nagyajatollah szócsővének számító Kayhan napilap hétfőn már a zavargók felakasztását követelte. (Via The New York Times)