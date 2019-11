Katasztrófavédelem: Nem jelent veszélyt a lakosságra a visontai gázképződés

Nem jelent veszélyt a környező települések lakóira a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén kialakult gázképződés, illetve a jelenség okainak felszámolása – közölte a Heves megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

Nagy Csaba az MTI-nek azt mondta, az eddig elvégzett műszeres mérések szerint a telephely területén lévő technológiaivíz-tározóban – valószínűleg az ott felgyűlt szerves anyagok bomlása miatt – képződött kén- és foszfortartalmú gáz erőteljes szagú, de a környéken élőkre nem jelent veszélyt. Az érintett településeken nem volt kimutatható veszélyes anyag jelenléte – mondta.

A katasztrófavédelem az Őzse-völgyi tározó és a Bene-patak kapcsán történt lakossági bejelentés óta folyamatosan végzett és most is végez méréseket mobillaborok segítségével az erőmű területén és annak környezetében.

Azt mondta, a probléma elhárításáért az erőmű munkatársai még november 12-én elkezdték a technológiaivíz-tározó leeresztését. Emiatt pénteken ismét felerősödtek a bomlási folyamatok, így a leeresztést szüneteltetni kellett. Aznap 2, később több mobillaborral mérték a veszélyes anyagok koncentrációját. Ezeket a vizsgálatokat Detk és Visonta önkormányzati képviselői és lakói a helyszínen figyelemmel kísérhették, annak eredményeit megismerhették – mondta a szóvivő.

Szakértők bevonásával vizsgálták a lehetséges kockázatokat, beleértve a tározó leeresztését, ennek eredményeként semlegesítő anyag és jelentős mennyiségű hígítóvíz hozzáadásával a bomlási folyamatból eredő szaghatáson túl egyéb káros következménnyel a jelenség felszámolása eddig nem járt – mondta.

A múlt héten a Mátrai Erőmű dolgozói közül többen rosszul lettek az ott felszabaduló gázok miatt, majd a 444-nek eljuttatott belső levélből az is kiderült, megemelkedett mértékű nitrogén-monoxid miatt az érintettek a torok nyálkahártyájának és a szem irritációjáról számoltak be, valamint a zsebeikben lévő fémek, pénzérmék, láncok elszíneződését tapasztalták. A szövegből kiderült az is, hogy a problémát az Őzse-völgyi tározóból vett víz okozhatta, ahová egyébként Mészáros Lőrinc gabonafeldolgozója a Viresol Kft. a nyáron szabálytalanul engedte a hulladékát.

A Greenpeace szerdai felirata a Mátrai Hőerőmű mellett. Fotó: Greenpeace

Mészáros Lőrinc holdingja, az OPUS Global Nyrt. ma bejelentette, hogy kedden szándéknyilatkozatot írt alá a MVM Magyar Villamos Művek ZRt-vel a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66 százalékos tulajdoni hányadának eladásáról, vagyis megindulhatnak a tárgyalások arról, hogy a magyar állam megvenné a múlt héten bajba került erőművet a felcsúti milliárdostól.