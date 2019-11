Többen rosszul lettek a Mátrai Erőmű közelében, a katasztrófavédelem a helyszínen vizsgálódik

Szerdán arról számolt be a Heves megyei katasztrófavédelem, hogy büdös, de veszélytelen kén- és foszfortartalmú gáz képződött a Mátrai Erőmű Zrt. visontai telephelyén. A helyzet azóta nem javult, több olvasónk pénteken is arról számolt be, hogy Visontán elviselhetetlen a bűz, már a környező települések iskoláit, óvodáit is értesítették, hogy ne szellőztessenek, és hogy gyerekeiket úgy kísérjék haza, hogy szájukat, orrukat védik a levegőtől. Egy másik olvasónk azt írta, pénteken rengetegen mentek haza Visontán munka közben, légúti és egyéb rosszullétre, hasmenésre, fejfájásra, hányingerre panaszkodva.



Az ügyben a Heves megyei katasztrófavédelem ma újabb közleményt adott ki, azt írják, két mobil laborral folyamatosan jelen vannak a Mátrai Erőmű visontai telephelyén és annak környezetében. "Az üzem területén lévő technológiavíz-tározóban szerdán kén- és foszfortartalmú gázok keletkezését észlelték, amelyek erőteljes szagot árasztanak. Az erőmű a helyzet kezelése érdekében megkezdte a technológiai víz leeresztését és hígítását, emiatt azonban a szag felerősödött. A bűz csökkentése érdekében az üzem leállította a vízleeresztést."



A katasztrófavédelem Heves megyei szóvivője kérdésünkre megerősítette, hogy a mobil laborok folyamatosan méréseket végeznek, és amennyiben az egészségre ártalmas mennyiségű veszélyes anyagot mérnek, haladéktalanul intézkednek és a katasztrófavédelem tájékoztatja a lakosságot a szükséges teendőkről.

Az ország egyik legnagyobb erőművét két éve vásárolta meg a Mészáros Lőrinc-féle Opus Global Nyrt, igaz, az Index szerint hamarosan visszavásárolhatja az állami MVM, egyes vélekedések szerint azért, mert a szén-dioxid-kvóta drasztikus drágulása miatt az erőmű veszteséges lett.