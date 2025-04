Oroszországhoz csatolta Kijevet a Fox News

Oroszország neve szerepelt Kijevé mellett az amerikai Fox News csatorna adásában, amelyben a különböző országok húsvéti ünnepségeit mutatták be, írja az Ukrajinszka Pravda. Többek között az orosz ortodox egyház ceremóniáját is bemutatták, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is részt vett, majd nem sokkal később az ukránoké következett.

„Kijev, Ukrajna” – állt a felirat felvétel mellett, majd Ukrajnát egyszer csak kicserélték Oroszországra, amit aztán hosszabb ideig mutattak a képernyőn. Végül azért visszacsatolták Ukrajna fővárosát Ukrajnához.

Mindez jelentős felháborodást keltett az orosz agresszió áldozatául esett ország nyilvánosságában.