Gulyás Gergely kiszámolta, hogy a veszteséges Mátrai Erőmű tulajdonképpen nyereséges

Mészáros Lőrinc holdingja pont azután kezdett tárgyalni az állami MVM ZRt.-vel a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66 százalékos tulajdoni hányadának eladásáról, hogy november elején több dolgozó is rosszul lett az ott keletkezett nitrogén-monoxidtól, az egyik közeli víztározóban kén- és foszfortartalmú gáz képződött.

Így csütörtöki kormányinfón is előkerült, hogy vajon a magyar állam miért pont most veszi meg a veszteséget termelő szénerőművet Mészáros Lőrinctől. Erre Gulyás Gergely annyit mondott, hogy nem veszteséges, hanem nyereséges erőműről van szó, amit mi sem bizonyít ékesebben,

mint hogy tavaly 11 milliárd osztalékot fizetett a tulajdonosoknak az erőmű. Ez nagyjából még igaz is (valójában 11,2 milliárdot), csakhogy a miniszter azt már nem említette, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. üzemi tevékenység vesztesége 2017-ben több mint 10 milliárd forint volt, tavaly pedig 4,3 milliárdos. A 24.hu októberben arról is írt, hogy az erőmű tavaly 7 milliárd állami támogatást is kapott. Az osztalékot pedig a szabad eredménytartalék terhére fizették ki Mészároséknak. Ráadásul az elavult erőmű termelése folyamatosan csökken, és ha nem zárják be, akkor nagyon komoly fejlesztésekre lenne szükség.

A Greenpeace szerdai felirata a Mátrai Hőerőmű mellett. Fotó: Greenpeace

A szennyezéssel kapcsolatban Gulyás arról beszélt, hogy az ellenőrzések az erőműnél állandóak és folyamatosak, az adatok alapján egyszeri esemény volt a határérték-túllépés a napokban, azóta semmilyen rendellenesség nem tapasztalható, semmilyen határérték-túllépést nem mérnek.