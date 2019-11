Pörgőrúgással száll bele Farkasházy Tivadar az ATV-be és a 168 órába

Orbán-kollaboráns, álellenzéki médiának minősíti az ATV-t és a 168 óra hetilapot a ma megjelent Hócipőben Farkasházy Tivadar, aki korábban maga is szerzője illetve rendszeres szereplője volt ezeknek az orgánumoknak.

A Hócipő alapítója öt teljes oldalt elfoglaló címlapsztoriban támad. Az ATV-nek elsősorban azt rója fel, hogy sorra rúgta ki (vagy hagyta távozni) a kritikus, „valódi kérdéseket feltevő” közéleti műsorkészítőket (Juszt Lászlótól Havas Henriken át Kálmán Olgáig több mint egy tucatnyian vannak, tablójukkal illusztrálta a cikket a Hócipő), miközben TV2-es bulvár-tartalékcsapat érkezett jópofizós-beszélgetős-mellébeszélős tévét csinálni. Az új ATV-arcok közül Kárász Róbert ráadásul az erősen fideszeskamujelölt-gyanús Berki Krisztiánt „felkészítő” csapatnak is tagja volt.

Farkasházy szerint kiélezettebb időszakokban (például választások előtt) már nem engedték képernyőre a kormány politikáját és korrupciós ügyeit legelszántabban kritizáló ellenzéki figurákat, konkrétan Juhász Pétert, Gulyás Mártont és Hadházy Ákost.

A 2018-as parlamenti választás előtt, amikor Rogán belvárosi ingatlanügyeit leghevesebben támadták, Juhász Péter, a Rogán ügyeit nyomozó ellenzéki politikus fél évig föl sem tűnhetett a tévé képernyőjén. Farkasházy felidéz egy különös esetet is, amikor „egy MSZP-s politikus három független szerkesztőséget is fölhívott, azt tanácsolva nekik, hogy ne foglalkozzanak Rogán ügyeivel.” Hogy ki volt az MSZP-s képviselő, azt nem árulja el.

„Nem azzal van baj, amikel az ATV foglalkozik, hanem amikkel nem” – idézi a tévé egyik kirúgott munkatársát Farkasházy. A humorista-szerkesztő az ATV-nél is látja azt a trendet, amit a Fidesz által pénzelt vagy ellenőrzött sajtóban lehet megfigyelni: kisebb, kevésbé fontos embereket érintő korrupciós esetekről lehet írni/beszélni, de az igazán komoly, az Orbán családot közvetlenül érintő ügyekről nem. „Ez a nyilvánosságnak az a különös tava...”, ahol „a nagy halakat dobják vissza, és a sneciket kifogják” – írja Farkasházy.

Havas Henrik kirúgását külön is kifogásolja, felidézve a Havast ért zaklatási vádakat. A műsorvezetőt, miután barátkozós portrékönyvet jelentetett meg Vona Gáborról, a magyar Metoo-botránysorozat (Marton László és Kerényi Miklós Gábor ügye) idején szexuális zaklatással vádolta meg két bulvártévéhős, „VV” Baukó Éva és Molnár Anikó, akik szavahihetősége Farkasházy szerint erősen kétséges. A vádakat azóta sem igazolta senki, viszont Havas soha többé nem került képernyőre az ATV-ben.



Farkasházy a Köves Slomó-féle lubavicsi szektához kötődő cég tulajdonába került közéleti hetilapról, a 168 óráról is hasonló megállapításokat tesz:

„A hetilap esetében két iskoláról tudok, az egyik nem hiszi el, hogy Kárpátaljáról New Yorkba elszármazott tehetős zsidó vallási vezetők épp egy magyar ellenzéki hetilapba akarnak befektetni, s fideszes pénzeket sejt mögötte, a másik tábor elhiszi.” A Hócipő szerzője szóvá teszi, hogy a 168 óra választások előtt megjelent száma mindössze fél oldalon foglalkozott a Borkai-üggyel, viszont ugyanebben a lapban nyolcoldalas hirdetése volt a Fidesz vezette XVIII. kerületi önkormányzatnak.