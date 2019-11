Új mozgalom alakult az olasz szélsőjobb ellen, Salvini kismacskákkal támad rájuk

Az elmúlt napokban több ezren vonultak az utcára Észak-Olaszországban, hogy a szélsőjobboldali szövetség előretörése ellen tüntessenek. Emilia-Romagnában már elkezdődtek a januári választások előtti gyűlések, és a volt belügyminiszter ismét azt csinálja, amit a legjobban szeret; az utcán parádézik és szelfizget. Sok helyütt azonban megunták a politikai életet esztrádműsorrá változtató politikust és rajongóit, és gyűléseket szerveznek, hogy megmutassák, legalább annyian ellenzik a szélsőjobb gyűlöletkeltő megnyilatkozásait, mint ahányan a volt belügyminisztert, Matteo Salvinit éltetik.

Matteo Salvini Rómában, a Liga október 19-ei gyűlésén. Fotó: Andrew Medichini/AP

Az északi Emilia-Romagna tartományban, amit hagyományosan a baloldal fellegvárának tartanak, januárban helyi választásokat tartanak. Hétfőn Salvini Modena megye székhelyén, Modenában kampányolt, amire válaszul egy hétezresre becsült tömeg gyűlt össze a város főterén, és a szakadó esőben tiltakoztak a volt miniszter és pártja, a Liga (Lega) ellen.

Múlt szerdán még többen, 12-15 ezren vonultak az utcára Bolognában, szintén esőben, ugyanakkor, amikor a Liga és szövetségesei tartományi elnökjelöltje, Lucia Bergonzoni kampányindító eseményét tartották egy másik helyszínen.

Emilia-Romagna tartományt jelenleg a Demorakat Párt (Partito Democratico, PD) vezeti, ami azóta, hogy Salvini hiába próbált hatalomra jutni, az Öt Csillag Mozgalommal közösen kormányozza az országot. A Liga elnöke még nyáron álmodott egy nagyot, és megpróbálta kikényszeríteni, hogy előrehozott választásokat tartsanak, de rosszul matekozott, és ahelyett, hogy ráfordulhatott volna a miniszterelnöki székre, elvesztette belügyminiszteri és miniszterelnök-helyettesi pozícióját, pártja pedig kiesett a kormányból.

Salvini még január végén jelentette be, hogy „fel kell szabadítani” a tartományt a baloldali elnyomás alól, és azóta valóban komoly energiát fektet a párt Emilia-Romagna bekebelezésébe. Ha ott győzne a Liga, annak tényleg lenne jelentősége, itt ugyanis valóban mindig nagyon erős volt a baloldal.

De nemcsak Salvini és szövetségesei (Girgia Meloni pártja, az Olasz Testvérek, és a Berlusconi-féle Forza Italia) feküdtek rá nagyon a témára; a helyi baloldal is minden követ megmozgat, hogy megakadályozza a szélsőjobb térnyerését a tartományban.

A szardíniák

Az új civil mozgalmat, azaz a „szardíniák” gyűléseit négy bolognai fiatal, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni és Andrea Garreffa indította, akik nem akarták ölbe tett kézzel nézni, hogy Salvini Bolognában is show-t csinál a Liga választási gyűléséből. A volt belügyminiszter ugyanis nagyon profin zsúfolja össze rajongóit templomok előtti kis tereken, szűk utcákban, vagy ha éppen úgy van, egy sportcsarnokban. Amikor kiderült, hogy november 14-én a Liga elnöke egy 5700 fő befogadására alkalmas bolognai csarnokban tart gyűlést, az aktivisták elhatározták, hogy megpróbálnak legalább 6000 olyan embert terelni a város főterére, a Piazza Maggioréra, akik nem kérnek a szélsőjobbos szövetségből. Egyikük, Andrea Garreffa azt mondta, végül 12-15 ezres tömeg gyűlt össze. „Mindenféle korú ember volt ott, összezsúfolva az esőben, mint a szardíniák. Az ő jelenlétük üzenet volt, az ellenállást jelezte a gyűlölettel szemben, amit a szélsőjobboldal próbál behozni Emilia-Romagnába” - mondta Garreffa.

„Salvini azt mondta, hogy Emilia-Romagnát fel kell szabadítani a baloldaltól” - tette hozzá az aktivista. „De a második világháború végén egész Olaszország felszabadult a sötét erők hatalma alól. Minket nem kell felszabadítani, szabad emberek vagyunk, akik önálló személyiségekként gyűltek össze, ugyanis a részvétel alapvető értékei és a demokrácia került veszélybe.”

A Liga elnöke előbb csak a tőle megszokott, leegyszerűsített kommunikációval reagált, és egész egyszerűen kicsúfolta a tüntetőket, de most úgy tűnik, belátta, hogy nem nézheti levegőnek őket, így kampányt indított ellenük - Kiscicák Salvinivel szlogennel. Nem kell komoly eszmefuttatásokra, érvekre gondolni, Salvini és módszerei semmit sem változtak azóta, hogy sikeresen kitaktikázta magát az ország vezetéséből. A politikus korábban is előszeretettel alkalmazta a faék egyszerűségű kampányelemeket, így a tésztafaló és helyi bort kortyolgató nemzeti szelfik mellett időnként hely jutott közösségi oldalain a macskáknak is. Most azonban nagyon komoly szintlépés történt, ugyanis azt fundálta ki, hogy a kiscicákat veti be a szerinte roppant káros szardíniák ellen, és már ott tart fejben, hogy twitben kérte követői, hogy küldjenek képeket és videókat szardíniafaló kedvenceikről.

A válasz nyilván nem maradt el, a #gattiniconsalvini (kismacskák Salvinivel) hashtag mellett azonnal terjedni kezdett a #gattinicontrosalvini (kismacskák Salvini ellen) is.

A Liga jelöltje, Lucia Bergonzoni 2016-ban Bologna demokrata polgármestere, Virginio Merola ellen szállt harcba, de végül alulmaradt. Arról, hogy a január 26-ai helyi választásokon őt indítják, maga Salvini döntött. Bergonzoni ismert családból jön, festő nagyapja partizán volt, édesapja építész. Utóbbi eddig kétszer is lánya ellen szólalt fel; a polgármester-választáson arra buzdította az embereket, ne szavazzanak lányára, most pedig maga is a szardíniák között vonult utcára Bolognában. Azt mondta, „Lucia remek, de nem szavazok Salvinire”. Bergonzoni ellentmondásos megítélésén nem sokat segített, hogy nemrégiben nevetve nyilatkozta, hogy már legalább három éve nem olvasott el egyetlen könyvet sem, de ez nem jelenti azt, hogy esélytelen lenne. Bár a legtöbb felmérés szerint sokkal jobb esélyekkel indul a demokrata jelölt, a tartományi elnök Stefano Bonaccini, de Bergonzoni is feljövőben van, a Liga pedig továbbra is a legnépszerűbb párt.

A szardíniák a megmozdulásokat a Facebookon szervezik, csütörtökön pedig közzétették manifesztumukat is, melynek első soraiban a populistákat szólítják meg, és közlik „a bulinak vége”. Azt írják, „túl sokáig hagytuk, hogy csináljátok”.

„Normális emberek vagyunk, különböző korúak; szeretjük a hazánkat és a családunkat, részt veszünk a munkában, önkénteskedünk, sportolunk a szabadidőnkben. Segítünk másokon amikor és ahogy tudunk. Szeretjük a sokszínűséget, a szépséget, az erőszakmentességet (a verbálisat és a fizikait is), a kreativitást és az odafigyelést. Még hiszünk a politikában és a politikusokban nagy P-vel. Azokban, akik nem félnek hibázni és akiknek fontosabbak a közösség érdekei, mint sajátjuk. Csak néhányan maradtak, de még vannak” - írják. Az írást azzal zárják, a halakat nehéz megállítani, mert a tenger megvédi őket.

Legközelebb vasárnap várható nagyobb demonstráció, amikor Salvini Riminibe érkezik, hogy megnyissa a Liga regionális központját.