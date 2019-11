Elon Musk megmagyarázta, miért törhetett be az új Tesla törhetetlennek gondolt üvege

A múlt hét végén mutatták be a Tesla új járművét, a Cybertruck névre keresztelt monstrumot, és a bemutató meglehetősen emlékezetessé sikeredett, miután a vállalat vezető tervezője, Franz von Holzhausen egy acélgolyóval két helyen is betörte az autó elvileg törhetetlen üvegét.

Hogy nem egy megrendezett jelenetről volt szó, azt jelezte az is, ahogy Elon Musk egy jól hallható “oh my fucking god” mondatot mormolt maga elé a jelenet láttán. Musk hétfőn aztán Twitteren állt elő a magyarázattal, hogy mi történhetett: a Tesla vezére szerint a acélgolyós teszt előtt kevéssel von Holzhausen egy kőtörő kalapáccsal is rácsapott az autó ajtajára, hogy annak törhetetlenségét is bebizonyítsa, de ez az ütés, megrepeszthette az üveglapot, és ezért törhetett be, amikor hozzávágták a golyót.

Mint a Verge írja, ez meggyőzően hangzik, főleg azzal együtt, hogy Musk megosztott egy lassított felvételt arról is, ahogy von Holzhausen az esemény előtt elpróbálta a acélgolyós dobást, és akkor simán lepattant az üvegről, nem okozott törést. A lap szerint a többféle erőteljes ráhatás vélhetően meggyengítette az üveget, és ez vezetett a töréshez.

Musk szerint mindenesetre előbb kellett volna az acélgolyóval megdobni az üveget és utána rámenni a kalapáccsal. Legközelebb majd ez lesz, tette hozzá.

A Cybertruck bemutatója azért így sem sült el rosszul a Tesla számára, mivel eddig több mint 200 ezer előrendelést kaptak a járműre.