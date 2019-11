Nők elleni erőszak világnapja a közmédiában: két férfi riporter kérdezett egy férfit

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja a közmédia csatornáin is téma volt, egyszerre. Hétfő reggel a Kossuth rádió riportere, Kakukk L. Tamás és az M1 kérdezőbiztosa, Fábián Barna egyszerre kérdezte a meghívott vendéget, Rácsok Balázst, az Ökumenikus Szeretszolgálat szociális igazgatóját.

Pedig Rácsok még a közmédia szerkesztőinek is tanulságosat üzent.

A világnap miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy közleményig jutott, amiben azt írják, hogy

Illetve hozzáteszik, hogy a "kormány mindent megtesz azért, hogy megvédje Magyarországot és a magyar nőket a tömeges bevándorlástól,

Jól mutatja a kérdés fontosságát a minisztérium írása:

"a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez több mint 3 milliárd forint uniós fejlesztési forrás mellett az Emmi is jelentősen hozzájárul, többek között azzal is, hogy az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat költségvetési támogatását 150 millió forinttal emeli, valamint folyamatosan bővíti az intézményrendszert is."