Oroszországot a világ összes nagy sporteseményéről kitilthatják négy évre

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) illetékes bizottsága azt javasolja, hogy Oroszországot négy évre tiltsák el a nemzetközi sportrendezvényektől, miután ellenőreik azt találták, hogy orosz hivatalnokok lebukott doppingtesztek nyomait törölték ki azokból az adatbázisokból, melyeket átadtak a nemzetközi testületnek.

Ha a javaslatnak megfelelő ítélet születik, akkor az oroszok nemcsak a jövő évi olimpiáról, de számos más rendezvényről is ki lesznek tiltva. Ezzel együtt is a tiszta mintát adó orosz sportolók az olimpián akár még rajthoz is állhatnak, csak ismét semleges színekben, ahogy az történt a legutóbbi téli olimpián is, és győzelmeik nem számítanak bele az országok éremtáblázataiva, ahogy az éremátadás is a himnusz és a zászló felvonása nélkül történne.

A WADA bizottságát a brit Jonathan Taylor vezeti, aki már évek óta vizsgálja az orosz visszaéléseket. A végső döntés december 9-én születhet meg, amikor a WADA vezetősége ülésezik majd Párizsban. Előzetesen mindenki arra számít, hogy a bizottság javaslatával összhangban fognak dönteni.

A javaslat alapján az oroszok nemcsak nem vehetnek majd részt egy rakás tornán és világversenyen, de négy éven át nem is pályázhatnak ilyesmire. Ezen kívül a javaslat szerint orosz kormányzati tisztviselők nem látogathatnának sportrendezvényeket sem.

Hétfőn már az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) vezetője, Jurij Ganusz is arról beszélt, hogy valóban fennáll a valószínűsége annak, hogy Oroszország elveszíti részvételi jogát a 2020-as tokiói olimpián és a labdarúgó Eb-n.

A tisztségviselő úgy nyilatkozott a BBC orosz szolgálatának, elképzelhető, hogy a kontinensbajnokság során Szentpétervár sem rendezhet mérkőzéseket.

Ganusz emlékeztetett rá, hogy a RUSADA feltételesen visszanyerte ugyan a 2015-ben a rendszerszerű doppingolás miatt megvont megfelelési státusát, de ennek megőrzéséhez két feltételnek kellett volna eleget tennie. Egyrészt 2018. december 31-ig be kellett engednie a WADA szakértőit a moszkvai laboratóriumba és átadni nekik az ott tárolt elektronikus adatbázist, amely az idén január közepére teljesült, másrészt idén június 30-ig kellett válaszolnia a WADA vizsgálata nyomán felmerülő kérdésekre.

Ganusz a BBC-nek elmondta, hogy "sokkolta", amikor a WADA kifogásaiból kiderült: nem véletlen fájltörlések, hanem az egész struktúrát érintő módosítások történtek az adatbázisban. A fordulatot tragédiaként érte meg, a helyzetet pedig kilátástalannak látta, mert az új megfelelési szabványok megsértése nemcsak az olimpiákon, a világ- és Európa-bajnokságokon, hanem minden nemzetközi sportrendezvényen való részvétel jogát korlátozza, csakúgy, mint ezek megrendezését. A büntetés érintheti a nemzetközi sportszervezetek vezetésében való részvételt is.

A sportvezető sérelmezte, hogy a Pavel Kolobkov vezette orosz sportminisztérium kizárta a RUSADA-t az adatbázis átadásának folyamatából. A RUSADA főnöke szerint a manipulációt 2018 decemberében és idén januárban, még az átadást megelőzően hajthatták végre. Úgy vélekedett, mivel a laboratóriumban a 2011 és 2015 közötti időszakra vonatkozó, vagy még korábbi adatokat tároltak, a változtatások olyan sportolók eredményeit érinthették, akiket azóta hatalommal ruháztak fel. Ganusz rossznak ítélte meg az esetleges meg nem felelési határozat bírósági megtámadásának esélyeit.

Ganusz elmondta, hogy az adatbázis őrzése a Nyomozó Bizottság (SZK) feladata volt, de kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a beavatkozás érdekében állt volna ennek a hatóságnak. Cáfolta, hogy csak Oroszországban lenne doppingválság, az Egyesült Államokat, Ausztriát, Finnországot, Franciaországot és Portugáliát hozva fel példaként. "A kérdés csak az, hogy hogyan reagálnak rá a hatóságok" - fogalmazott Ganusz, aki elismerte, hogy az adatbázis manipulálása a doppingolás állami támogatásának bizonyítéka, amelynek "a legfelső szintű sportvezetők" részesei voltak.

A kérdésre, vajon Vlagyimir Putyin orosz elnök felelős-e azért, hogy nem történtek meg a szükséges változások, a RUSADA vezetője azt fejtegette, hogy Oroszország bonyolult ország, ahol a döntéseket magasról alulra delegálják. "Egyet tudok mondani: úgy tűnik számomra, hogy az elnök nem fordít elegendő figyelmet erre a problémára. És őszintén remélem, van erről információm, hogy már odafigyel és folyik a munka" - mondta Ganusz.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn Moszkvában újságíróknak kijelentette, hogy az orosz sporthatóságok a WADA minden kérdésére "megadták a szüksége választ" és továbbra is együttműködnek az ügynökséggel. Arra intette a sajtó munkatársait, hogy várják meg az orosz fél által adott válaszok elemzésének eredményét. (NYTimes, MTI)