Eljárást indított a rendőrség az indexes újságírókat izraeli zászlóval ábrázoló plakátok miatt

Vasárnap számoltunk be arról, hogy Budapest több pontján is megjelentek plakátok, amik az Index két újságíróját, Miklósi Gábort és Dezső Andrást egy izraeli zászló előterében ábrázolják, „mi is a határon túlról jöttünk” - felirattal. A Népszava most azt írja, az ügyben feljelentést tett egy magánszemély személyes adattal való visszaélés gyanújával, a rendőrség pedig vizsgálja a beadvány tartalmát. Eszerint nyomozás még nem indult, de hatóság eljárás már igen.

A két újságíró nem véletlenül lett kiválasztva: ellenük zajlik célzott kampány egy hete a kormánymédiában és a kormánnyal feltűnően barátságos viszonyban lévő radikális párt, a Mi Hazánk köreiben. Miklósi Gábor megírta, hogy a Puskás Aréna megnyitóján nem állt fel, amikor a Nélküled című dalt játszották, Dezső András pedig egy videómontázsban összevágta a szám egy koncertfelvételét és menekültekről készült képeket.

A fideszes médiában ezután több műsorban is szidni kezdték őket, többféleképp levezetve, hogy ők nem is igazi magyarok, hanem idegenek.