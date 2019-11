Ungváry Krisztián: Gyermeteg hazugság, hogy Varga Judit apja évekig nem vette észre, miről szólt a szigorúan titkos tiszti feladata és a hálózattartás

Varga Judit igazságügy-miniszter az Örök tél című, málenkij robotról szóló filmmel kapcsolatban azt írta a Twitteren, hogy a DK-s Dobrev Klárának is meg kéne néznie a filmet, mert ő pontosan annak „a kommunista rezsimnek az örököse”, amelyik a filmben bemutatott brutális tetteket végrehajtotta, és „egy tisztességes ember sem fogadhat el leckéztetést” Dobrevtől. Bár Varga nem írta le, de arra utalhatott, hogy Dobrev apja a bolgár Petar Dobrev, anyja Apró Piroska, anyai nagyapja pedig Apró Antal kommunista politikus volt.

Varga Judit igazságügyi miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés európai ügyek bizottságának és igazságügyi bizottságának együttes ülésén az Országház Nagy Imre termében 2019. július 4-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő erre megírta, hogy Varga apja is beazonosítható, mint a kommunista rendszer kiszolgálója: a miskolci Varga László III/II-es alhadnagy szállodaigazgató, azaz ún. szigorúan titkos tiszt volt.

Varga erre azzal vágott vissza, hogy az ügyet ő maga hozta nyilvánosságra a miniszteri kinevezése előtt, még nyáron mondta ezt a Pesti Srácoknak: „Vendéglátó ipari végzettségű édesapám, még mielőtt megszülettem volna, szakmai karrierjének egy újabb állomásaként szállodavezetői állást kapott a miskolci Avas Szállóban. Tőle tudom, hogy őt is meglepte, amikor pár hónappal később felszólították, hogy a munka része a titkosszolgálatokkal való együttműködés. Kémelhárító, SZT-tiszti III/2-es besorolást kapott, ez annak idején a hódmezővásárhelyi Emlékpont nyilvános listáján is látható volt. A miskolci médiában 2011-ben ez az ügy nagy nyilvánosságot kapott, a családban és a környezetünkben mi akkor megbeszéltük a dolgot. Édesapám … 1983-ban nemet mondott a szolgálatoknak és a sokak által vágyott szállodavezetői pozíciójából is távozott. Ekkor én hároméves voltam; ki gondolja, hogy nekem mindezért magyarázkodnom kéne?”

Ungváry Krisztián, az ügynökmúlt feltárásával is foglalkozó történész a Facebookra azt írta, Varga hazudik, ugyanis 2012 óta tudható volt, hogy az apja „szigorúan titkos állományú tisztként szolgálta a kommunizmust, konkrétan ügynököket is tartott”. A történész felidézte, hogy a fideszes média szerint „az említett honlapon Varga László aktivitásáról, illetve meggyőződéséről semmilyen információ nem szerepel”, ehhez képest az oldalon, amit Ungváry is szerkeszt, ez áll Varga Lászlóról:

„Érett materialista gondolkodású. […] Fedőfoglalkozásával összefüggésben állambiztonsági feladatok végrehajtásában fejlődőképes. […] Alapfokú nyelvismeretét fedőmunkakörében jól hasznosítja. […] A követelményeknek megfelelően tudja a hálózattartó operatív munkát végezni. SZT-pozícióba történő beállításáról a vállalat igazgatója tudomással bír, azt vele megbeszéltük, konspirációs védelmét biztosítja.” És az is szerepel, hogy kétszer kapott jutalmat, összesen 8000 forintot, ami akkor sok pénz volt.

Hadházy után Ungváry is leírta, hogy: „Nem az a gond ha egy közszereplő felmenői múltja problematikus. Sok ilyen eset van és a gyermek nem felel szülei ill. nagyszülei tetteiért. Azért azonban felel, hogy ne hazudjon róla.”

Fotó: Botos Tamás/444

„Itt ezt teszi a miniszter, amennyiben azt állítja, hogy amikor rádöbben miről szólt a megbízása lemondott, és ezt teszi lakájmédiája is. Eléggé gyermeteg hazudozás ez, feltételezni valakiről, hogy hosszú éveken át nem veszi észre, miről szól az SZT-tiszti feladat és a hálózattartás” – írja Ungváry, aki szerint „azért is szánalmas ez a hazudozás”, mert Varga László nem is csinált semmi érdemlegeset.

„Pitiáner pártállami karriert építgetett magának, mint oly sokan, kár erről ilyen izzadságszagú ködösítésekbe menekülni” – írja Ungváry.

A Fidesz-KDNP egy hete huszadjára is leszavazta az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatot.