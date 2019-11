Az LMP benyújtotta a „zöld népszavazás” öt kérdését

Az LMP szerint „eltitkolt konzultációk helyett azonnali cselekvésre van szükség, ha gondoskodni akarunk a saját és gyerekeink, unokáink jövőjéről.”

A párt ezért zöld népszavazást kezdeményez.

Ennek első lépéseként ma Kendernay János, az LMP társelnöke öt kérdést nyújtott be hivatalosan, de ezt a következő napokban újabb kérdéseket követik, illetve „a párt közös gondolkodásra hívja az embereket, hogy milyen további kérdésekkel lehetne egy új, zöld irányba állítani Magyarországot”.

Kendernay János, az LMP társelnöke (j) átadja a "zöld népszavazás" kérdéseinek első, öt kérdésből álló csomagját Varga Gergely főosztályvezetőnek a Nemzeti Választási Irodában (NVI) 2019. november 29-én Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

„A zöld népszavazás egy eszköz arra, hogy világos és egyértelmű követelést fogalmazzunk meg a jelenlegi és a következő kormányoknak, hogy tiszta levegőt, tiszta vizet, élhető környezetet akarunk magunknak és gyermekeinek is” - olvasható a közleményükben.

A kérdéseket először az NVI-nek kell jóváhagynia, azután indulhat az aláírásgyűjtés. Országos népszavazást 200 ezer aláírás fölött kötelező elrendelni az Országgyűlés.

Az öt kérdés és a párt kommentárjai

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami szervek a széndioxid-kibocsátásra közvetlenül vagy közvetve kiható minden döntési javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás vizsgálata alapján döntsenek?

A klímavészhelyzet megköveteli, hogy a közpénzek ne mehessenek klímagyilkos projektekre és beruházásokra! Az emberiség által okozott klímaváltozás tudományos tény, káros hatásait már a mindennapokban is érezzük. Egyre gyakoribbak és súlyosabbak az aszályos időszakok és az emberi életeket is követelő hőhullámok, az élelmiszerárak pedig drasztikusan növekednek. Még van lehetőség az érdemi cselekvésre, de már kevés időnk maradt a klímaváltozás megfékezésére. Klímavészhelyzet van! Magyarországnak ezért a jövőben minden politikai és gazdasági döntését az éghajlatváltozásra gyakorolt hatása alapján is mérlegelnie kell!

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy 2022. január 1-jét követően Magyarországon kizárólag megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát előállító erőművek létesítése legyen engedélyezhető?

Ha el akarjuk érni a 2040-es dekarbonizációs célokat, nem létesíthetünk több, a Mátrai Erőműhöz hasonló klímagyilkos erőművet. A klímatudósok szerint 2040-re el kell érnünk a klímasemlegességet ahhoz, hogy a klímaváltozás ellen még érdemben tehessünk. Ennek érdekében sürgősen át kell alakítanunk az energiagazdálkodásunkat: fosszilis- és atomenergia (pl. a klímagyilkos Mátrai Erőmű) helyett megújuló energiaforrásokra kell átállnunk. A változáshoz elengedhetetlen, hogy ne lehessen új fosszilis vagy atomerőműveket építeni. Csupán politikai akarat kérdése, hogy 2022-től már csak megújuló energiaforrásra épülő erőművek létesítését engedélyezzék Magyarországon.

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy 2030. január 1-jét követően Magyarországon kizárólag megújuló energiaforrásból termelt villamos energiát előállító erőművek működése legyen engedélyezhető?

Ha el akarjuk érni a 2040-es dekarbonizációs célokat, nem működtethetünk a Mátrai Erőműhöz hasonló klímagyilkos erőművet. A klímavészhelyzet kezelését célzó energetikai átmenet csak akkor lehet eredményes, ha gyorsan cselekszünk. Azt követeljük, hogy 2022-től már csak megújuló energiaforrásokra épülő erőműveket lehessen építeni és 2030-tól ne üzemelhessenek tovább a klímagyilkos fosszilis erőművek (pl. a legnagyobb kibocsátó Mátrai Erőművet legkésőbb 2026-ban be kell zárni). A paksi atomerőmű újabb üzemidő-hosszabbítása se legyen lehetséges.

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy 2025. január 1-jét követően nem visszaváltató csomagolószerként műanyag - a teljes egészében megújuló forrásból származó alapanyagból készült biológiai úton lebomló műanyag kivételével - ne legyen felhasználható és forgalomba hozható?

Egyszerű döntést kell meghoznunk! Vagy nemet mondunk az eldobható fogyasztói kultúrára, vagy a következő évtizedekben belefulladunk a saját szemetünkbe! A világ belefullad az „eldobható” fogyasztói kultúránk okozta műanyag szeméthalomba. Nem csak a tengerek és óceánok súlyosan szennyezettek. Legnagyobb folyóink, a Duna és a Tisza mikroműanyag-szennyezettsége is súlyos ökológiai és egészségügyi katasztrófával fenyeget. Az egyszerhasználatos műanyagok betiltása mindannyiunk elemi érdeke!

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami vagy önkormányzati tulajdonban álló közlekedési társaságok fosszilis üzemanyaggal működő járműveket utasszállítási célra ne szerezhessenek be?

Évente 15 000 emberi korai halálát előzhetjük meg azzal, ha csökkentjük a légszennyezettséget, első körben a tömegközlekedés és az állami járműpark környezetbarát modernizálásával. Hazánkban közel 15 000 ember hal meg idő előtt a légyszennyezettség miatt, a megbetegedések számát pedig fel sem lehet mérni. Ezért egyre sürgetőbb a súlyosan környezetszennyező járművek kivezetése. Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő buszok elektromos meghajtásúra történő cseréje az első fontos lépés a láthatatlan gyilkos elleni küzdelemben, melynek köszönhetően városaink végre levegőhöz juthatnak.