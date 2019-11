Kubatov: Nem szabad hagyni, hogy újságírók ócsárolják a Nélküledet!

Tisztújító kongresszust tart a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas, ezen volt ott az Index, és foglalta össze, miről beszéltek a Fidesz politikusai.

Böröcz László parlamenti képviselő, a Fidelitas leköszönő elnöke – akit most Illés Boglárka vált – azt mondta, több tagjuk van, mint a legtöbb ellenzéki pártnak, és a Fideszt sok fiatal támogatja, „de kétségtelenül nagyon sok a teendő”.

Tarlós István volt főpolgármester megköszönte a fidelitasosoknak, hogy odatették magukat a kampányában, nem rajtuk múlott a siker. Szerinte a párt előtti nagy kihívás a migráció ügye, amit ő „népességcserének” nevez, a másik a nemzetállam, ami veszélybe kerül. Szerinte mindkét esetben sérülhet az identitástudat, és Európában ma van egy olyan „nyilvánvaló szándék”, hogy a kontinens népessége kevert legyen. Szerinte a világban ma a hagyományos családmodellt csak megtűrtnek nyilvánítják, és a fiatalokon és a fidelitasosokon múlik, hogy „olyanok legyünk, amilyenek voltunk, vagyunk és szeretnénk lenni”, úgyhogy tartsák magukat a Fidelitas credójához, és vegyenek példát mint a mai fideszesekről.

Szijjártó Péter megköszönte, hogy a Fidelitasból több embert is fel tudott venni a Külgazdasági és Külügyminisztériumba, és a segítségükkel „sikerült megújítani a magyar külpolitikát”. „Velünk senki sem szórakozhat” – mondta, majd bejelentette, hogy jövő szeptemberben megalakul a magyar diplomáciai akadémia, aminek az elvégzése előfeltétele lesz annak, hogy valaki a jövőben a KKM-ben dolgozzon.

Varga Mihály felidézte, mi vitte őt fiatalon a Fideszbe: utálta a kommunistákat, kereste a jó társaságot, érdekelte a politika, nagy Erdély-járó volt, és „manapság, amikor szintet lép a hazaárulás”, elgondolkodik, hogy milyen felelősségünk van a határon túli magyarokkal szemben. Azt mondta, tegnap Moszkvában – amit nyugaton „még mindig kicsit lesajnálnak” – olyan banki szoftvereket mutattak neki, amiről az ember már meg se tudja mondani, hogy igazi ember vagy gép. Azért vagyunk ma közelebb egy büszke és szabad Magyarországhoz, mert a kormány a magyar érdekek megalkuvás nélküli képviseletének iránytűjét követte az elmúlt években, és szerinte azért érdemes a Fidelitasba belépni, hogy ezt folytathassuk – mondta, azzal zárva a beszédét, hogy „ahogy a Nélküled című dal is mondta, annyi mindent kéne még elmondanom, remélem, hogy lesz rá alkalom”.

Gulyás Gergely szerint sokszor beszélünk arról, hogy a fiatalok nem támogatják annyira a kormányt, mint az idősebbek, de a Fidelitas jól végzi a dolgát, mert a Medián önkormányzati választások után készített felmérése szerint a Fidesz a 30-39 év közötti korosztályban a legerősebb. „Ma konzervatívnak maradni, annyit jelent, mint normálisnak lenni” – mondta Gulyás, aki szerint „a Fidelitas alkalmazkodik a világhoz”, mert a férfi elnököt női elnök követi, ami „alapvetően pozitív”.

Kásler Miklós, az Emmi vezetője azt mondta, azért lehet itt, és azért ünnepelhetjük ezt az évfordulót, mert a történelem viszontagságai során megmaradtunk, ez annak a hagyománynak és identitásnak köszönhető, ami 1100 évvel ezelőtt alakult ki Belső-Ázsiában, és központi eleme a szuverenitás, az integritás, egy különleges életszemlélet és életmód. Szerinte ezt emelte spirituálisan magasabb fokra a kereszténység, a keresztény szabadság, ami azt jelenti, hogy az ember szabadságának határa ott van, ahol a másik ember szabadsága kezdődik. Kásler szerint a magyarság azért döntött mindig jól, mert az identitására támaszkodott, „az alapvető érték az identitás, aki erre támaszkodnak, biztos alapjaik lesznek”.

Kubatov Gábor pártigazgató és alelnök Magyarország kommunista időszakának tanulságairól beszélt és arról, milyenek voltak „a komcsik”, miket tettek tönkre, hány évet kellett várni egy autóra, stb. A kommunisták „elvettek minden reményt az emberektől”, és most visszajöttek, lépésről lépésre teszik be a lábukat a házba, mint a farkas és a malacka meséjében. Azt mondta, nem szabad hagyni, hogy újságírók „ócsárolják” a Nélküledet, majd az Index riportját idézve azt mondta, azt sem szabad hagyni, hogy olyan újságírók tartsanak morális mércét, akik kiszolgálták már Simicska Lajost és Puch Lászlót is.

Kocsis Máté szerint az önkormányzati kampányban megjelent egyfajta pimaszság, humor is a részükről, ami felszabadulttá teszi a bemerevedett politikai légkört, a Fidelitas tevékenysége élvezhetőbbé teszi a közéletet. Szerinte a fidelitasosok nem fogják tudni elkerülni az ellenzékiekkel való vitákat, konfliktusokat, az ellenfelek pedig nem minden esetben az érveiteket fogják támadni. „Személyesen titeket fognak megtámadni: családotokat, környezeteteket” – mondta. Kocsis szerint mentálisan és tájékozottsággal erre és az „álhírgyártásra” is fel kel készülni, mert azokat, akik képviseletet szeretnének csinálni, az ellenoldal a legundorítóbb és legaljasabb eszközökkel támadni fogja a médiában. A közéleti szerepválallás nem fog menni humor és önirónia nélkül, a legyőzhetetlenség egyik fegyvere a derű és a jókedv, így ez ne csak generációs sajátosság legyen – mondta. Nem akarunk olyan világot a gyerekeinknek, amiben megszűnt a család, a hit, a nemzeti elkötelezettség, gúny tárgyává válik egy olyan dal a Puskás-stadion megnyitóján, ami minden jóérzésű magyar szívét megdobogtatja – mondta.

Szerinte a politika összeszervez egy csapatot, aminek tagjai a legvégsőkig kiállnak egymásért.

Kósa Lajos szerint a Fidesznek sokkal nagyobb erőfeszítést kell tennie, ha nyerni akar 2022-ben, mert egy fideszes fog szemben állni egy ellenzékivel. Ha a fidelitasok nem elég éberek, akkor 30 évig nézhetik, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester, Cseh Katalin pedig egészségügyi miniszter.

Novák Katalin egy hosszú verset olvasott fel, ami a nemzet megmaradásáról, a fiatalok gyerekvállalási dilemmáiról, illetve a Fidesz családokkal kapcsolatos értékrendjéről szólt, többek között ilyen sorokkal: „mi nem szállunk bele a méhedbe, csak nem mondunk nemet az életre” vagy „talán ti nem mondjátok majd, hogy OK boomer”.

Kövér László szerint Hannibal ante portas, „az ellenség és az idegenség a kapuk előtt áll, és képes rárontani mindarra, ami 1000 évig a nemzetet jelentette számunkra”. Azt mondta, nem szabad engedni a virtuális valóság csalogató szirénhangjainak, a fiatalok napi 3 órát töltenek internetezéssel, jó lenne szerinte, ha ennek az időnek a felét azzal töltenék, hogy bejárják Magyarországot és a Kárpát-medencét.

Végül felcsendült a Nélküled akusztikus gitárral kísért feldolgozása, a küldöttek egy emberként álltak fel rá – írja az Index.