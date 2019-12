Donald Trump váratlanul új frontot nyitott kereskedelmi háborújában

"Brazília és Argentína jelentős mértékben leértékelte valutáját, ami nem jó a mi gazdálkodóinknak" - közölte hétfő reggeli tweetjében Donald Trump, majd azonnali hatállyal büntetővámot vetett ki a két ország acél- és alumíniumiparára.

Meglepő húzás volt, mert ezidáig úgy tűnt, hogy Trump a jövő évi választás előtt éppen visszafogni készül kereskedelmi háborúit: minden jel szerint hamarosan megalkudhat a demokrata törvényhozókkal az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény átírásáról, és Kínával, kereskedelmi háborúja fő célpontjával is enyhült a viszony az elmúlt hetekben.

2018-ban már vetett ki vámokat az acéltermékekre, de akkor nem célzottan az akkor éppen az amerikai acélpiac második legnagyobb szereplőjének számító Brazília, hanem általában az acéltermelő országok ellen. Mostani döntésében az is meglepő, hogy amúgy Jair Bolsonaro brazil elnök személyében hűséges követőre akadt, akivel elméletileg baráti is a viszonyuk, Trump még az amazóniai erdőtüzek ügyében is Bolsonaro mellé állt. (Via The Washington Post)