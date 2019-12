Pikóék kivizsgálnák, hogy halmozhatott fel ennyi szabadságot Sára Botond

Sára Botond, Józsefváros korábbi fideszes polgármestere úgy döntött nem is ül be az októberi választás után megalakult, már ellenzéki többségű VIII. kerületi képviselő-testületbe. A bennmaradt szabadnapokat azonban ő is és az alpolgármesterei is szerették volna pénzben kivenni, és ez téma is volt a legutóbbi önkormányzati ülésen.

Az önkormányzat új Facebook-oldalán azonban arról számoltak be, hogy az ügyben éles vita alakult ki Sára és Pikó András polgármester között, ezért a döntést a következő ülésre halasztották.

„Addigra egy belső vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy vajon szabályosan, a törvényi előírásokat betartva került-e sor a szabadságkiírásokra és szabadságkiadásokra. A vizsgálat eredményét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. Józsefváros leváltott vezetői tetemes mennyiségű szabadságot halmoztak fel az elmúlt évek alatt. Az ilyen kiváltáság nem jár az egyszerű munkavállalóknak, hiszen ők egyszerűen elveszítik a ki nem vett szabadnapjaikat. Ezt a több mint 10 millió forintot a kerület általános tartalékából kell kifizetni. Kénytelen vagyunk elfogadni, hogy jelenleg ez a törvény, de igazságtalannak tartjuk” - írják a bejegyzésben, amiben jelzik, hogy ezzel a kiváltsággal, mármint hogy átvihetik a szabadságaikat a következő évre, a kerület új vezetése nem kíván élni.