A DK-közeli blog szerint a győri MSZP-elnök lesz a közös ellenzéki polgármesterjelölt

Pollreisz Balázs (jobbra) nyilatkozik. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Pollreisz Balázs, az MSZP győri elnöke lesz a város ellenzéki polgármesterjelöltje a fideszes Borkai Zsolt lemondása miatt kiírt választáson - írja több független forrásra hivatkozva a Nyugati Fény blog.



Azt mi is megírtuk, hogy Nemes Balázs, a Momentum szóviviője hétfőn lenyilatkozta, hogy megvan a konszenzusos közös jelölt, akinek a nevét szerdán fogják elárulni.

Pollreisz sokáig volt a győri Gyárvárosi Közösségi Ház igazgatója, 2014 óta helyi képviselő. Most is indult egyéniben, de kikapott és kompenzációs listáról jutott be a város közgyűlésébe.

A nagyközönség egy markáns nyilatkozatáról ismerheti leginkább. Amikor kiderült, hogy a Jobbik négy, a közös ellenzéki listán induló képviselőjelöltje közvetlenül a választások előtt kilép az összefogásból, Pollreisz azt nyilatkozta, hogy

"Úgy tűnik, Borkai Zsolt lányok mellett fiúkat is vett magának"